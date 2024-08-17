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Камбэк от Динамо. Ванат выводит киевлян вперед на 58-й минуте

Премьер-лига
Обновлено

Столичный клуб демонстрирует стремление к победе

Камбэк от Динамо. Ванат выводит киевлян вперед на 58-й минуте

ФК "Динамо" / Автор невідомий

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В начале второго тайма на поле появился Николай Шапаренко. Именно он активно участвовал во второй результативной атаке гостей во Львове.

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Произошел перехват, передача за передачей, свободное пространство для Владислава Ваната – и мяч в сетке. Форвард впервые отмечается в нынешнем сезоне.

Нападающий забил 27-й гол в УПЛ за 2 сезона в "Динамо". Для этого ему понадобилось 53 поединка.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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