Камбэк от Динамо. Ванат выводит киевлян вперед на 58-й минуте

В начале второго тайма на поле появился Николай Шапаренко. Именно он активно участвовал во второй результативной атаке гостей во Львове.

Произошел перехват, передача за передачей, свободное пространство для Владислава Ваната – и мяч в сетке. Форвард впервые отмечается в нынешнем сезоне.

Нападающий забил 27-й гол в УПЛ за 2 сезона в "Динамо". Для этого ему понадобилось 53 поединка.