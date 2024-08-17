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Камбэк от Динамо. Ванат выводит киевлян вперед на 58-й минуте
Столичный клуб демонстрирует стремление к победе
ФК "Динамо" / Автор невідомий
В начале второго тайма на поле появился Николай Шапаренко. Именно он активно участвовал во второй результативной атаке гостей во Львове.
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Произошел перехват, передача за передачей, свободное пространство для Владислава Ваната – и мяч в сетке. Форвард впервые отмечается в нынешнем сезоне.
Нападающий забил 27-й гол в УПЛ за 2 сезона в "Динамо". Для этого ему понадобилось 53 поединка.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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