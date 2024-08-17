Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярмоленко поставил точку и забил Карпатам с пенальти
Опытный футболист реализовал 11-метровый удар
fcdynamo.com
"Динамо" уже в компенсированное время развило успех во Львове и лишило зрителей любых шансов на сохранение интриги до финального свистка.
Читайте такжеЯрмоленко забил свой 20-й гол за Динамо в еврокубках
Киевляне заработали удар с отметки, выполненный Андреем Ярмоленко. Он появился на поле на 73-й минуте.
34-летний игрок отмечался в матчах против "Партизана" (3:0) и "Рейнджерс" (1:1), а теперь впервые забил в новом сезоне УПЛ. В прошлом чемпионате Андрей оформил 11 результативных действий в 17 турах.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Билодид показала поклонникам шикарные фото с побережья океана
- Заря - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Цыганков лично отказал клубу АПЛ: ему комфортно в Жироне – источник
- Черноморец и Ворскла забирают свое. Турнирная таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ сезона 2024/25
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Семья Романчук посетила Львов и поделилась атмосферой романтики. Фото
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн