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Ярмоленко поставил точку и забил Карпатам с пенальти

Премьер-лига
Обновлено

Опытный футболист реализовал 11-метровый удар

Ярмоленко поставил точку и забил Карпатам с пенальти

fcdynamo.com

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"Динамо" уже в компенсированное время развило успех во Львове и лишило зрителей любых шансов на сохранение интриги до финального свистка.

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Киевляне заработали удар с отметки, выполненный Андреем Ярмоленко. Он появился на поле на 73-й минуте.

34-летний игрок отмечался в матчах против "Партизана" (3:0) и "Рейнджерс" (1:1), а теперь впервые забил в новом сезоне УПЛ. В прошлом чемпионате Андрей оформил 11 результативных действий в 17 турах.

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Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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