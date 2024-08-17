Нападающий Левого Берега Литовченко: Полесье продемонстрировало, что Шахтер можно побеждать

Нападающий "Левого Берега" Алексей Литовченко отметился дублем в матче Кубка Украины против "Кудривки", но команда все равно уступила (2:3). Игрок поделился мыслями о следующем матче киевлян. В 3-м туре УПЛ "Левый Берег" будет противостоять "Шахтеру".

"С утра родные, близкие и команда поздравили с днем рождения. Мог бы как подарок себе добавить в актив дубль в ворота "Кудривки", но эти голы не позволили команде победить. Важно сделать правильные выводы из того противостояния.

На "Шахтер" никого дополнительно мотивировать не нужно. Против такого соперника приятно будет сыграть. Постараемся навязать борьбу именитому клубу. "Полесье" продемонстрировало, что "Шахтер" можно побеждать. Важно дисциплинированно играть в защите, а также использовать каждый шанс.

В команде сейчас царит рабочая атмосфера. Никто не ожидал, что "Левый Берег" будет играть в этом сезоне в УПЛ. Для нас существенное достижение - выступать на таком уровне. Учимся играть среди сильнейших. Думаю, что все будет хорошо. Искренне благодарен болельщикам за поддержку. Будем радовать вас игрой и результатами", - сказал Литовченко.