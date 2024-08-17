Ашур: Мы потратили много энергии не на рациональное, методичное владение мячом, а на возвращение к чужим воротам

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур прокомментировал ничью с "Ингульцом" в 3-м туре УПЛ. На гол Виливальда житомиряне ответили взятием ворот от Назаренко.

- Ничья с "Ингульцом". Что можете сказать по горячим следам, резюмируя матч?

- Я уже сказал на пресс-конференции, что было два разных тайма. Соответствующий результат.

- Ребята в интервью говорят, что моменты создавались, но реализации не было, согласитесь с этим?

- Если говорить о втором тайме - да.

- Сегодня было 6 изменений в стартовом составе по сравнению с матчем против "Шахтера". Чем была продиктована ротация?

- Она была продиктована предыдущей игрой и энергией, которая была там отдана и кондициями определенных игроков, непосредственно, после игры. Стратегически на трех соперников, включая сегодняшнего, перед матчами сборных, пришлось делать ротацию. Мне кажется, что это тоже нормальная часть процесса.

- На старте второго тайма только Крушинский имел несколько хороших возможностей. Реализуй Борис хотя бы одну из них - все могло бы закончиться разгромом?

- Не реализовали же. Поэтому сейчас мы можем только что-то предполагать. Предположение - это не реальность, реальность уже зафиксирована, мы должны ее принимать так же как и предыдущую игру. Надо попробовать вкус этой реальности, потому что предыдущая была слишком сладкой.

- Сегодня на поле появились Луифер и Макуана, которые только недавно восстановились от травм, насколько довольны их формой?

- Бени уже относительно длительное время работает в общей группе, еще с периода нашего пребывания в Польше. Но он и пропустил гораздо больше, поэтому набор кондиций - это не вопрос двух-трех недель, к сожалению. А Луифер хоть и меньше пропустил, но провел лишь 4 тренировки в общей группе. Общая группа означает, что медицински игроку ничего не мешает выполнять все упражнения и находиться готовым на какую-то часть игры. Конечно, мы ждем улучшения их кондиций, но это исключительно вопрос времени.

- Какие слова подбирали к ребятам, что команда вышла настолько другой и настолько заведенной?

- Мы проговорили те вещи, о которых мы говорили и перед игрой. Но почему-то мы решили методично ими пренебрегать, пока соперник не отжал нас к чужим воротам. Мы потратили много энергии не на рациональное, методичное владение мячом, а на возвращение к чужим воротам, бег на 50, 60 или 70 метров. Соответственно, надо было провести эту показательную беседу. Показательную в том смысле, что моменты во время игры могли нас них повлиять. Также мы показали определенные эпизоды, которые показали нам аналитики в перерыве, чтобы показать, что это не совсем то, о чем мы договаривались. По моему мнению, во втором тайме это было воспринято буквально. Мы искали пространство не там, где нам его открывают - это логично, потому что соперник на своей половине будет всегда оборонять ворота и ось глубины. То есть, середину поля, в направлении ворот, нам же надо искать путь к воротам. Я настаиваю на том, что не к нашим, а туда, но уже в обход. Потом уже, если нас никто не подгоняет вперед, то мы можем найти более широкие точки, чтобы один, два, три раза подать, подобрать, а потом попробовать найти возможности между линиями, если соперник даст пространство. Когда мы попадаем в ловушку, которую делает любой организованный соперник, то мы тратим энергию на бег назад, соответственно, с большей вероятностью будем нарушать правила ближе к нашим воротам и создавать лишние стандарты. Сегодня стандарт сыграл против нас.

- В конце хочется поговорить о позитиве. Сегодня состоялось ваше первое свидание с житомирской публикой, каким оно было?

- Я думаю, вы очень хорошо понимаете, что хотелось отблагодарить немножко больше. Предыдущий матч уже прошел и мы его уже забыли. Сегодня хотелось больше отблагодарить игрой. Хорошо, предполагаю, что второй тайм мы, возможно, не можем записать в актив, но было больше позитива в игре. Скажу откровенно, что результатом категорически недовольны все, кто болеет и сочувствует клубу. Несмотря на это, после хочу поблагодарить болельщиков, потому что поддержка чувствовалась. Надеюсь на понимание того, что мы стараемся делать все для результата. К сожалению, мы не являемся его владельцами и не всегда можем его предсказать. Вернусь к тому, что мы пока находимся в процессе того, что хотим выстроить.