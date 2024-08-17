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Михайленко дебютировал за Динамо
После ряда аренд
Фото: Динамо
В матче 3-го тура УПЛ "Карпаты" - "Динамо" за киевлян дебютировал 23-летний полузащитник Николай Михайленко. Он вышел на замену на 82-й минуте игры.
В профессиональной карьере Михайленко на правах аренды из "Динамо" выступал за "Черноморец", "Зарю" и "Александрию".
В прошлом сезоне футболист провел за александрийцев 17 матчей, за которые забил 5 голов и отметился результативной передачей.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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