Михайленко дебютировал за Динамо

В матче 3-го тура УПЛ "Карпаты" - "Динамо" за киевлян дебютировал 23-летний полузащитник Николай Михайленко. Он вышел на замену на 82-й минуте игры.

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В профессиональной карьере Михайленко на правах аренды из "Динамо" выступал за "Черноморец", "Зарю" и "Александрию".

В прошлом сезоне футболист провел за александрийцев 17 матчей, за которые забил 5 голов и отметился результативной передачей.