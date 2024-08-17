Львы старались, но сенсации не произошло. Карпаты – Динамо 1:3. Обзор матча и видео голов

"Зелено-белые" активно начали игру и уже на первой минуте вышли вперед. Впрочем, фаворит встречи все же довел счет до логического завершения.

Столичная команда получает 6 очков и присоединяется к группе лидеров – еще три участника УПЛ набрали столько же баллов. "Львы" замыкают топ-5 (4 пункта).

В следующем туре "Динамо" будет принимать "Ворсклу", а подопечные Лупашко поедут в Черкассы.

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Смотрите обзор матча 3-го тура УПЛ 2024/25

Львов. Стадион "Украина"

Карпаты – Динамо 1:3

Голы: Очеретько, 1 – Пихаленок, 23, Ванат, 58, Ярмоленко, 90+2 (п)