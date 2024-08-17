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Смоляков - о ничьей Полесья с Ингульцом: Я бы не сказал, что команда играла плохо
Ничья - отрицательный результат для житомирян
Фото: ФК Полісся
Защитник "Полесья" Артем Смоляков прокомментировал ничью с "Ингульцом" в 3-м туре УПЛ (1:1).
- Прокомментируй сегодняшний матч. Эта ничья кажется обидной, после зрелищной победы над "Шахтером".
- Да, очень обидно. Я бы не сказал, что команда играла плохо. Была идея, во втором тайме мы создавали моменты и прибавили. Надо еще немножко времени - это нормально. Надо работать.
- "Ингулец" чем-то смог удивить?
- Честно говоря, нет. Мы доминировали всю игру.
- По твоей риторике можно понять, что недовольными остаемся только реализацией?
- Да, во втором тайме были достаточно неплохие моменты. Такие моменты надо реализовывать, поэтому будем над этим работать.
- Матч против "Ингульца" был для тебя особенным, ведь эта команда для тебя не чужая?
- Да, есть ребята с которыми я играл - было очень приятно увидеться. Но результатом я недоволен.
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