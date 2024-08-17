  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Смоляков - о ничьей Полесья с Ингульцом: Я бы не сказал, что команда играла плохо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Смоляков - о ничьей Полесья с Ингульцом: Я бы не сказал, что команда играла плохо

Премьер-лига

Ничья - отрицательный результат для житомирян

Смоляков - о ничьей Полесья с Ингульцом: Я бы не сказал, что команда играла плохо

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Защитник "Полесья" Артем Смоляков прокомментировал ничью с "Ингульцом" в 3-м туре УПЛ (1:1).

- Прокомментируй сегодняшний матч. Эта ничья кажется обидной, после зрелищной победы над "Шахтером".

- Да, очень обидно. Я бы не сказал, что команда играла плохо. Была идея, во втором тайме мы создавали моменты и прибавили. Надо еще немножко времени - это нормально. Надо работать.

- "Ингулец" чем-то смог удивить?

- Честно говоря, нет. Мы доминировали всю игру.

- По твоей риторике можно понять, что недовольными остаемся только реализацией?

- Да, во втором тайме были достаточно неплохие моменты. Такие моменты надо реализовывать, поэтому будем над этим работать.

- Матч против "Ингульца" был для тебя особенным, ведь эта команда для тебя не чужая?

- Да, есть ребята с которыми я играл - было очень приятно увидеться. Но результатом я недоволен.

По теме
yellow-arrow
Львы старались, но сенсации не произошло. Карпаты – Динамо 1:3. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Динамо делает камбэк, Полесье буксует, Александрия побеждает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
yellow-arrow
Михайленко дебютировал за Динамо
Полесье (Житомир) Артем Смоляков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости