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ЛНЗ подтвердил переход нигерийского нападающего
Играл за Грасхоппер
Фото: ЛНЗ
Черкасский "ЛНЗ" объявил на своем сайте о подписании нигерийского форварда Франциса Момо. 23-летний легионер присоединился к клубу в статусе свободного агента.
Детали сделки не сообщали. Ранее Францис появился на сайте УПЛ в заявке "ЛНЗ" на сезон.
В прошлом сезоне Момо сыграл 34 матча за швейцарский "Грасгоппер", забил 5 голов и отдал 2 ассиста.
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Источник:ЛНЗ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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