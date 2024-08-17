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ЛНЗ подтвердил переход нигерийского нападающего

Премьер-лига
Обновлено

Играл за Грасхоппер

ЛНЗ подтвердил переход нигерийского нападающего

Фото: ЛНЗ

Новина українською

Черкасский "ЛНЗ" объявил на своем сайте о подписании нигерийского форварда Франциса Момо. 23-летний легионер присоединился к клубу в статусе свободного агента.

Детали сделки не сообщали. Ранее Францис появился на сайте УПЛ в заявке "ЛНЗ" на сезон.

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В прошлом сезоне Момо сыграл 34 матча за швейцарский "Грасгоппер", забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

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ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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