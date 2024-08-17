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Шовковский: Тренер не может быть никогда доволен

Премьер-лига
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Наставник киевлян дал послематчевый комментарий

Шовковский: Тренер не может быть никогда доволен

Фото: Динамо

Новина українською

Александр Шовковский выступил во флеш-зоне УПЛ ТБ.

"Это только начало сезона, и мы играем через два дня на третий, через три на четвертый. Есть большая составляющая логистики, мы должны к этому быть готовы, но так же понимали и держали в голове следующую игру с "Зальцбургом".

Мы сделали небольшую ротацию. Дарить сюрприз оппонентам не должны были в начале игры, а те случаи, которые у нас были, должны использовать".

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"Тренер не может быть никогда доволен. Мы впервые действовали с такой связкой центральных защитников. Александр Тымчик много пропустил и мы видели, что в конце ему было очень сложно. Хотя, как тот боец, молчит, ничего не говорит. Хотя мы договаривались о том, что если есть какие-то проблемы, нужно говорить.

Не совсем удачно Джастин Лонвейк вошел в игру. Мы планировали, что он больше сыграет, но вынуждены были производить замену”, – отметил наставник.

Первый матч с "Зальцбургом" состоится в среду.

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Александр Шовковский Динамо (Киев)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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