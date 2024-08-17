Шовковский: Тренер не может быть никогда доволен

Александр Шовковский выступил во флеш-зоне УПЛ ТБ.

"Это только начало сезона, и мы играем через два дня на третий, через три на четвертый. Есть большая составляющая логистики, мы должны к этому быть готовы, но так же понимали и держали в голове следующую игру с "Зальцбургом".

Мы сделали небольшую ротацию. Дарить сюрприз оппонентам не должны были в начале игры, а те случаи, которые у нас были, должны использовать".