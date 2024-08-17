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Ванат: Нам нужно быстрее завершать игры, чтобы не было нервных концовок

Премьер-лига

Форвард поделился впечатлениями после встречи

Ванат: Нам нужно быстрее завершать игры, чтобы не было нервных концовок

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Владислав Ванат вывел "Динамо" вперед в матче против "Карпат" и этот мяч стал переломным. Футболист прокомментировал поединок.

“Все измученные, рад, что победили – на данный момент это самое важное. В первом тайме еще была жаркая погода. У "Карпат" хорошая команда, но нам нужно быстрее завершать эти игры, чтобы не было нервных концовок.

У них много футболистов из УПЛ пришли. Также сегодня была хорошая атмосфера на трибунах, многие болельщики пришли. Забили первый гол, он нам помог, а после перерыва довели матч до логического завершения".

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"Каждый гол важен. Не могу сказать, что он стал самым важным, но дал всплеск эмоций для того, чтобы команда продолжала давить и атаковать.

[О "Зальцбурге"] Они прошли "Твенте". На этой стадии уже нет слабых соперников, тем более на кону выход в групповую стадию Лиги чемпионов. Поэтому ждем две хорошие интересные игры”, – рассказал нападающий.

С учетом квалификации ЛЧ Ванат оформил 4 результативных действия в пяти матчах.

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Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Источник:
Сайт "Динамо"
Опубликовал: Александр Симченко
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