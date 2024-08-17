Ванат: Нам нужно быстрее завершать игры, чтобы не было нервных концовок

Владислав Ванат вывел "Динамо" вперед в матче против "Карпат" и этот мяч стал переломным. Футболист прокомментировал поединок.

“Все измученные, рад, что победили – на данный момент это самое важное. В первом тайме еще была жаркая погода. У "Карпат" хорошая команда, но нам нужно быстрее завершать эти игры, чтобы не было нервных концовок.

У них много футболистов из УПЛ пришли. Также сегодня была хорошая атмосфера на трибунах, многие болельщики пришли. Забили первый гол, он нам помог, а после перерыва довели матч до логического завершения".