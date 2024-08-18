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Пихаленок: Мы забили второй мяч и остановились, начали играть назад. Карпаты могли забивать второй

Премьер-лига

Автор первого гола Динамо в ворота Карпат – о сложной победе

Пихаленок: Мы забили второй мяч и остановились, начали играть назад. Карпаты могли забивать второй

Динамо Київ

Новина українською

Александр Пихаленок рад, что его команде удалось получить положительный результат.

"Мы на первой же минуте пропустили мяч. Затем должны были в первом тайме два-три раза забить, но не забили и ушли на перерыв со счетом 1:1. Во втором тайме мы забили второй мяч — и снова, как остановились, начали играть назад. "Карпаты" давили-давили и могли забивать второй. Хорошо, что довели игру до победы".

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"Не чувствую усталости (улыбается). Сезон только начинается. Все хорошо, готовимся к "Зальцбургу". Это сильная команда. Будем готовиться очень усердно. С австрийцами можно играть, посмотрим, как на фоне такого соперника мы себя проявим”, – сказал новичок киевлян.

Пихаленок забил уже 3 гола в шести встречах нового сезона.

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Динамо (Киев) Александр Пихаленок
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Источник:
Dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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