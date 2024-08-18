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Пихаленок: Мы забили второй мяч и остановились, начали играть назад. Карпаты могли забивать второй
Автор первого гола Динамо в ворота Карпат – о сложной победе
Динамо Київ
Александр Пихаленок рад, что его команде удалось получить положительный результат.
"Мы на первой же минуте пропустили мяч. Затем должны были в первом тайме два-три раза забить, но не забили и ушли на перерыв со счетом 1:1. Во втором тайме мы забили второй мяч — и снова, как остановились, начали играть назад. "Карпаты" давили-давили и могли забивать второй. Хорошо, что довели игру до победы".
"Не чувствую усталости (улыбается). Сезон только начинается. Все хорошо, готовимся к "Зальцбургу". Это сильная команда. Будем готовиться очень усердно. С австрийцами можно играть, посмотрим, как на фоне такого соперника мы себя проявим”, – сказал новичок киевлян.
Пихаленок забил уже 3 гола в шести встречах нового сезона.
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