Пихаленок: Мы забили второй мяч и остановились, начали играть назад. Карпаты могли забивать второй

Александр Пихаленок рад, что его команде удалось получить положительный результат.

"Мы на первой же минуте пропустили мяч. Затем должны были в первом тайме два-три раза забить, но не забили и ушли на перерыв со счетом 1:1. Во втором тайме мы забили второй мяч — и снова, как остановились, начали играть назад. "Карпаты" давили-давили и могли забивать второй. Хорошо, что довели игру до победы".