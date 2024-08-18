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Лупашко: Забили гол, который не засчитали из-за офсайда. Арбитр мог назначить пенальти в ворота Динамо
Наставник Карпат – о поражении от киевлян
Getty Images/Global Images Ukraine
У Владислава Лупашко неоднозначные эмоции после поединка.
“Впечатления от матча с одной стороны положительные, а с другой – это разочарование. Я считаю, что мы не заслужили такой счет. Мы создавали давление, имели возможность сравнять счет, даже забили гол, который не засчитали из-за офсайда. Арбитр мог назначить пенальти в ворота "Динамо"...
В наши ворота пенальти назначили – есть сомнения в этом, ведь там было минимальное прикосновение. В моменте с Очеретько тоже было прикосновение, но пенальти не назначили. Есть огорчение, но если сравнивать с первой игрой, то мы шагнули вперед в смелости, в ведении игры, в попытке доминировать на футбольном поле. Хочется больше прессинга с первых минут, чтобы мы бежали и создавали давление, несмотря на то, против кого мы играем.
Это та команда, которую мы хотим видеть весь матч. Это то, что нам нужно".
"Мы не требовали футболистов, чтобы они низко сидели в обороне. Мы хотели, чтобы игроки высоко встречали соперника. Однако игроки немного подсели физически. Много разговоров о том, что поле влияет на это, но это психология. Нам ее нужно менять, мы должны быть еще смелее. Мы понимаем, с кем мы играем – большинство тренеров избрали бы оборонную схему. Однако мы хотели играть повыше. "Динамо" заставило нас сесть в защиту. В перерыве отдохнули, побеседовали и вернулись в игру. Второй тайм был более качественным.
Футбол в Украине жив и это нужно доносить людям, показывать УАФ, чтобы увеличивали квоты. Большинство матчей проходят с 50 или 100 людьми на стадионе, и это не хочется смотреть. Футболисты ощущали сегодня поддержку. Когда болельщики гонят команду вперед – это настоящий футбол. Я игрокам подчеркиваю, что они счастливые люди, ведь могут проводить матчи в условиях, когда за них болеют.
Что касается скоростных качеств, то хотелось бы иметь большую скорость, но это уже особенности каждого человека. Я еще никогда не говорил футболистам, чтобы они забивали быстрые мячи. План был таким, что мы начинаем агрессивно и хотим так играть до финального свистка. Мы забили из-за того, что прессинговали. Нам удалось закрыть "Динамо" в их штрафной. В перерыве мы говорили, что нужно это делать и дальше”, – рассказал тренер.
У "Карпат" остается 4 очка.
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