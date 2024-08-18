Лупашко: Забили гол, который не засчитали из-за офсайда. Арбитр мог назначить пенальти в ворота Динамо

У Владислава Лупашко неоднозначные эмоции после поединка.

“Впечатления от матча с одной стороны положительные, а с другой – это разочарование. Я считаю, что мы не заслужили такой счет. Мы создавали давление, имели возможность сравнять счет, даже забили гол, который не засчитали из-за офсайда. Арбитр мог назначить пенальти в ворота "Динамо"...

В наши ворота пенальти назначили – есть сомнения в этом, ведь там было минимальное прикосновение. В моменте с Очеретько тоже было прикосновение, но пенальти не назначили. Есть огорчение, но если сравнивать с первой игрой, то мы шагнули вперед в смелости, в ведении игры, в попытке доминировать на футбольном поле. Хочется больше прессинга с первых минут, чтобы мы бежали и создавали давление, несмотря на то, против кого мы играем.

Это та команда, которую мы хотим видеть весь матч. Это то, что нам нужно".