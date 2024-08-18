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Лупашко: Забили гол, который не засчитали из-за офсайда. Арбитр мог назначить пенальти в ворота Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Наставник Карпат – о поражении от киевлян

Лупашко: Забили гол, который не засчитали из-за офсайда. Арбитр мог назначить пенальти в ворота Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

У Владислава Лупашко неоднозначные эмоции после поединка.

“Впечатления от матча с одной стороны положительные, а с другой – это разочарование. Я считаю, что мы не заслужили такой счет. Мы создавали давление, имели возможность сравнять счет, даже забили гол, который не засчитали из-за офсайда. Арбитр мог назначить пенальти в ворота "Динамо"...

В наши ворота пенальти назначили – есть сомнения в этом, ведь там было минимальное прикосновение. В моменте с Очеретько тоже было прикосновение, но пенальти не назначили. Есть огорчение, но если сравнивать с первой игрой, то мы шагнули вперед в смелости, в ведении игры, в попытке доминировать на футбольном поле. Хочется больше прессинга с первых минут, чтобы мы бежали и создавали давление, несмотря на то, против кого мы играем.

Это та команда, которую мы хотим видеть весь матч. Это то, что нам нужно".

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"Мы не требовали футболистов, чтобы они низко сидели в обороне. Мы хотели, чтобы игроки высоко встречали соперника. Однако игроки немного подсели физически. Много разговоров о том, что поле влияет на это, но это психология. Нам ее нужно менять, мы должны быть еще смелее. Мы понимаем, с кем мы играем – большинство тренеров избрали бы оборонную схему. Однако мы хотели играть повыше. "Динамо" заставило нас сесть в защиту. В перерыве отдохнули, побеседовали и вернулись в игру. Второй тайм был более качественным.

Футбол в Украине жив и это нужно доносить людям, показывать УАФ, чтобы увеличивали квоты. Большинство матчей проходят с 50 или 100 людьми на стадионе, и это не хочется смотреть. Футболисты ощущали сегодня поддержку. Когда болельщики гонят команду вперед – это настоящий футбол. Я игрокам подчеркиваю, что они счастливые люди, ведь могут проводить матчи в условиях, когда за них болеют.

Что касается скоростных качеств, то хотелось бы иметь большую скорость, но это уже особенности каждого человека. Я еще никогда не говорил футболистам, чтобы они забивали быстрые мячи. План был таким, что мы начинаем агрессивно и хотим так играть до финального свистка. Мы забили из-за того, что прессинговали. Нам удалось закрыть "Динамо" в их штрафной. В перерыве мы говорили, что нужно это делать и дальше”, – рассказал тренер.

У "Карпат" остается 4 очка.

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Источник:
Карпати
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
18.08.2024 в 03:18
Незасчитанный гол, непризначенный пенальти... По моему это достаточно веское основание, чтобы подать жалобу в Лозанну. Дерзай Лупашко! We keep our fingers crossed for you!
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Комментарии 1
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жажа_the_best (Харьков)
18.08.2024 в 03:18
Незасчитанный гол, непризначенный пенальти... По моему это достаточно веское основание, чтобы подать жалобу в Лозанну. Дерзай Лупашко! We keep our fingers crossed for you!
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