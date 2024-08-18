Кобин: Мы играем матчи на выезде. Все переезды на автобусе, это занимает по 7-10 часов

Василий Кобин подвел итоги матча с "Полесьем" (1:1).

“Я никогда после игры не делаю выводов в раздевалке, никаких поздравлений, никого не ругаю за игру и так далее. На следующий день после игры я говорю некоторые слова. Нужно просмотреть игру и потом только говорить за ошибки, хорошие действия и так далее.

[О удовлетворенности от ничьей] Если брать в общем нашу ситуацию, в которой мы находимся, то, наверное, да. Здесь очень много факторов, потому что логистика – мы играем матчи на выезде, у нас все переезды на автобусе, это занимает по 7-10 часов".