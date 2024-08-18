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Кобин: Мы играем матчи на выезде. Все переезды на автобусе, это занимает по 7-10 часов
Тренер Ингульца пожаловался на потраченное время из-за логистики
Фото з соцмереж
Василий Кобин подвел итоги матча с "Полесьем" (1:1).
“Я никогда после игры не делаю выводов в раздевалке, никаких поздравлений, никого не ругаю за игру и так далее. На следующий день после игры я говорю некоторые слова. Нужно просмотреть игру и потом только говорить за ошибки, хорошие действия и так далее.
[О удовлетворенности от ничьей] Если брать в общем нашу ситуацию, в которой мы находимся, то, наверное, да. Здесь очень много факторов, потому что логистика – мы играем матчи на выезде, у нас все переезды на автобусе, это занимает по 7-10 часов".
"Если брать конкретную игру, то "Полесье" спокойно готовилось после хорошего результата с "Шахтером", а мы добирались. Это минус время для подготовки. Нам нелегко, но ребята об этом знают, и где-то закаляет команду. Команда отдается максимально на поле.
Я тот тренер, который всегда будет доверять молодым игрокам. На предыдущей пресс-конференции я сказал, что все молодые игроки получат рано или поздно шанс. Сейчас получил Виливальд, он воспользовался им, сыграл на довольно неплохом уровне. Есть ошибки, 20-летний парень. Может быть, в будущем это будет игрок для сборной Украины.
Команда входит в чемпионат. Хочется лучшего, но дорога и логистика занимает много сил”, – подчеркнул Кобин.
В следующем туре "Ингулец" будет играть с "Кривбассом".
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