Левый Берег - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Сложное испытание ожидает новичка УПЛ "Левый Берег". Киевляне на собственной арене будут принимать донецкий "Шахтер", который в прошлом туре проиграл и попытается реабилитироваться за неудачу.

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Подопечные Первака пока очки не набирали, и вряд ли они смогут это сделать в сегодняшнем матче. Против клуба такого уровня киевляне еще не играли.

Игра "Левый Берег" - "Шахтер" начнется в 18:00. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн-трансляция в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 3-й тур.18.08.2024

Киевская обл., "Арена Левый Берег". 18:00

"Левый Берег" - "Шахтер"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>