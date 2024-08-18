Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левый Берег - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Левый Берег - Шахтер: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 18.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтар
Сложное испытание ожидает новичка УПЛ "Левый Берег". Киевляне на собственной арене будут принимать донецкий "Шахтер", который в прошлом туре проиграл и попытается реабилитироваться за неудачу.
- Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football
Подопечные Первака пока очки не набирали, и вряд ли они смогут это сделать в сегодняшнем матче. Против клуба такого уровня киевляне еще не играли.
Игра "Левый Берег" - "Шахтер" начнется в 18:00. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн-трансляция в
УПЛ, 3-й тур.18.08.2024
Киевская обл., "Арена Левый Берег". 18:00
"Левый Берег" - "Шахтер"
Популярное сейчас
- Бывший президент украинского клуба стал агентом Цыганкова
- Яремчук дебютировал за Олимпиакос в официальном матче
- Динамо делает камбэк, Полесье буксует, Александрия побеждает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Карпаты - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Обыграли ростовских армейцев в Москве. Сегодня Карпаты празднуют годовщину победы в Кубке
- Малиновский получил свои оценки за матч против чемпиона Италии