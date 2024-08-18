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Левый Берег - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Левый Берег - Шахтер: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 18.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Левый Берег - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Сложное испытание ожидает новичка УПЛ "Левый Берег". Киевляне на собственной арене будут принимать донецкий "Шахтер", который в прошлом туре проиграл и попытается реабилитироваться за неудачу.

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Подопечные Первака пока очки не набирали, и вряд ли они смогут это сделать в сегодняшнем матче. Против клуба такого уровня киевляне еще не играли.

Игра "Левый Берег" - "Шахтер" начнется в 18:00. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн-трансляция в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 3-й тур.18.08.2024
Киевская обл., "Арена Левый Берег". 18:00

"Левый Берег" - "Шахтер"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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