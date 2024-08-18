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Полузащитник Ингульца: Своей игрой на старте сезона доказываем, что чужого места в УПЛ не занимаем

Премьер-лига

Прокомментировал игру против Полесья

Полузащитник Ингульца: Своей игрой на старте сезона доказываем, что чужого места в УПЛ не занимаем

Полісся

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Вчера в рамках 3-го тура УПЛ "Полесье" на своем поле принимало "Ингулец". Матч завершился со счётом 1:1.

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Полузащитник "Ингульца" Сергей Петько поделился впечатлениями от противостояния:

В целом, для "Ингульца" не имеет значения, с кем играть и где. Настрой всегда максимальный, как и желание демонстрировать свой футбол: с высоким прессингом, четкой игрой в отборе, продуманными перемещениями. Вот и в Житомире только после перерыва, когда несколько подсели, то хозяева перехватили инициативу. Однако именно "Ингулец" под занавес поединка мог склонить чашу весов на свою сторону, но подвела реализация.

Своей игрой на старте сезона доказываем, что чужого места в УПЛ не занимаем, надеемся, что и первой победы долго ждать не придется.

Как команда относится к тому, что поединки первых пяти туров придется проводить на выезде? С пониманием. Сейчас выручает то, что играли в Киеве и Житомире, которые относительно недалеко расположены от Петрово. Поэтому каких-либо проблем с восстановлением не испытываем, как и неудобств в тренировочном процессе. Зато уже в сентябре мы сможем принимать соперников на своем стадионе.

Напомним, в следующем туре "Ингулец" сыграет против "Кривбасса" 25 августа.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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