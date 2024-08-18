Верес - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Сегодня состоится матч "Верес" – "Кривбасс". Обе команды сейчас находятся не в лучшей форме.

Хозяева поля за первые два тура набрали одно очко, между тем у команды из Кривого Рога серия из трех поражений подряд во всех турнирах.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

В 15:30 мы узнаем, кто окажется сильнее в этом матче. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на УПЛ ТВ. Она доступна во многих провайдерах, ОТТ-платформах, кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн-трансляция в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 3-й тур.18.08.2024

Ровно, "Авангард". 15:30

"Верес" - "Кривбасс"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>>