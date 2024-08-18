Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Верес - Кривбасс. Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 18.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: УПЛ
Сегодня состоится матч "Верес" – "Кривбасс". Обе команды сейчас находятся не в лучшей форме.
Хозяева поля за первые два тура набрали одно очко, между тем у команды из Кривого Рога серия из трех поражений подряд во всех турнирах.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
В 15:30 мы узнаем, кто окажется сильнее в этом матче. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на УПЛ ТВ. Она доступна во многих провайдерах, ОТТ-платформах, кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн-трансляция в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 3-й тур.18.08.2024
Ровно, "Авангард". 15:30
"Верес" - "Кривбасс"
Популярное сейчас
- Камбэк Динамо, Левандовский спасает дебют Флика в Барсе и успешный старт Зинченко в АПЛ. Главные новости за 17 августа
- Бывший президент украинского клуба стал агентом Цыганкова
- Серия А. Малиновский помогает остановить чемпиона, Милан спасается двумя голами в самой концовке
- Динамо делает камбэк, Полесье буксует, Александрия побеждает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Деревянченко с травмой проиграл Мбилли в титульном поединке
- Лупашко: Забили гол, который не засчитали из-за офсайда. Арбитр мог назначить пенальти в ворота Динамо