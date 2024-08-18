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Верес - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Верес - Кривбасс. Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 18.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Верес - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня состоится матч "Верес" – "Кривбасс". Обе команды сейчас находятся не в лучшей форме.

Хозяева поля за первые два тура набрали одно очко, между тем у команды из Кривого Рога серия из трех поражений подряд во всех турнирах.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

В 15:30 мы узнаем, кто окажется сильнее в этом матче. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на УПЛ ТВ. Она доступна во многих провайдерах, ОТТ-платформах, кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн-трансляция в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 3-й тур.18.08.2024
Ровно, "Авангард". 15:30

"Верес" - "Кривбасс"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>>

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Кривбасс (Кривой Рог) Верес (Ровно) смотреть футбол онлайн
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