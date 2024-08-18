  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ФК Ужгород попал в ДТП по дороге в Житомир. Трех человек доставили в больницу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФК Ужгород попал в ДТП по дороге в Житомир. Трех человек доставили в больницу

Премьер-лига

"Полесье" помогало решить эту проблему

ФК Ужгород попал в ДТП по дороге в Житомир. Трех человек доставили в больницу

Фото: ФК Ужгород

Новина українською

ФК "Ужгород" по дороге на матч Второй лиги против "Полесья-2" попал в ДТП. Инцидент произошел в 100 километрах от Житомира.

“Телесные повреждения получили главный тренер Яромир Лобода, тренер Роберт Смокоровский, врач Владимир Червиняк, которых доставили в ближайшую больницу. Меньшую тяжесть травмы у физиотерапевта Михаила Данькова и стратегического директора Феликса Ардельянова”, – говорится в сообщении клуба.

Микроавтобус, попавший в ДТП, был сильно поврежден и, вероятно, не подлежит ремонту. В нем находился руководящий и тренерский состав клуба.

“Команда получила психологический удар накануне игры, однако после длительных следственных действий все же поехала на вечернюю тренировку. В достаточно ограниченном составе "Ужгород" готовится выйти на поле и, несмотря на проблемы продемонстрировать свой характер", - добавляет клуб.

Также ФК "Ужгород" поблагодарил "Полесью" и "Полесью-2" за помощь. Они оперативно среагировали и доставили сегодняшних соперников с места ДТП в тренировочную базу и гостиницу.

Матч между "Полесьем-2" и ФК "Ужгород" запланирован на сегодня на 11:00.

По теме
yellow-arrow
Верес - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Полузащитник Ингульца: Своей игрой на старте сезона доказываем, что чужого места в УПЛ не занимаем
yellow-arrow
Левый берег – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура УПЛ
Полесье (Житомир) ФК Ужгород
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Ужгород
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости