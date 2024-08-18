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ФК Ужгород попал в ДТП по дороге в Житомир. Трех человек доставили в больницу
"Полесье" помогало решить эту проблему
Фото: ФК Ужгород
ФК "Ужгород" по дороге на матч Второй лиги против "Полесья-2" попал в ДТП. Инцидент произошел в 100 километрах от Житомира.
“Телесные повреждения получили главный тренер Яромир Лобода, тренер Роберт Смокоровский, врач Владимир Червиняк, которых доставили в ближайшую больницу. Меньшую тяжесть травмы у физиотерапевта Михаила Данькова и стратегического директора Феликса Ардельянова”, – говорится в сообщении клуба.
Микроавтобус, попавший в ДТП, был сильно поврежден и, вероятно, не подлежит ремонту. В нем находился руководящий и тренерский состав клуба.
“Команда получила психологический удар накануне игры, однако после длительных следственных действий все же поехала на вечернюю тренировку. В достаточно ограниченном составе "Ужгород" готовится выйти на поле и, несмотря на проблемы продемонстрировать свой характер", - добавляет клуб.
Также ФК "Ужгород" поблагодарил "Полесью" и "Полесью-2" за помощь. Они оперативно среагировали и доставили сегодняшних соперников с места ДТП в тренировочную базу и гостиницу.
Матч между "Полесьем-2" и ФК "Ужгород" запланирован на сегодня на 11:00.
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