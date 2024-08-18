Защитник Карпат – об игре с Динамо: Каждый из нас не боится брать на себя ответственность

Защитник львовских "Карпат" Владислав Бабогло прокомментировал проигрыш от киевского "Динамо" со счетом 1:3.

- Эта система передачи капитанской повязки - как игроки ее воспринимают?

- Хорошо. Думаю, каждый из нас не боится брать на себя ответственность, поэтому, наверное, это такая для нас новая идея. Но я считаю, что это хорошая идея.

- Но нужно в течение недели до игры проявить себя с хорошего качества или где-то проштрафиться, чтобы получить эту метку ответственности?

- Я сомневаюсь, что нужно проштрафиться, но я не знаю, как проходит этот выбор среди тренерского штаба. Поэтому это не ко мне вопрос.

- "Карпаты" сегодня точно не испугались "Динамо", дали бой. Но наиграли ли на очки?

- Знаете, с каждой игрой, я считаю, наша команда прибавляет именно в плане игры. Поэтому если где-то в предыдущих турах у нас был результат, но где-то была не та игра, то сегодня, наверное, где-то уже было похоже на то, что требует от нас тренерский состав. Но не было, к сожалению, результата.

- Вот такой календарь, где сразу две домашние игры с еврокубковыми командами - это хорошо для "Карпат" или плохо? Возможно, пауза нужна была между такими сильными соперниками?

- Мы принимаем это как просто календарь. Думаю, что наша игра не меняется от того, с кем мы будем играть. Тем более, что тренерский штаб от нас требует играть по-своему, не подстраиваться под соперника.

- Что Владислав Викторович сказал в раздевалке?

- Ничего. Что нам надо еще работать, работать и много работать. Я думаю, что все у нас будет хорошо.