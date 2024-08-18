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ЛНЗ – Рух: смотреть прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Черкассы против Львова

ЛНЗ – Рух: смотреть прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Рух

UA-Футбол
Новина українською

В матче третьего тура Украинской Премьер-лиги ЛНЗ в Черкассах примет львовский "Рух". Команды уже одержали по одной победе в этом чемпионате, однако сегодняшние хозяева провели на один матч больше.

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В минувшем сезоне команды обменялись домашними победами. Свою ЛНЗ вырвал на 86 минуте.

Матч начнется в 15:30. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на УПЛ ТВ. Канал доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также UA-Футбол проведет текстовую прямую трансляцию этого поединка.

УПЛ, третий тур

18 августа, 15:30. "Центральный стадион" (Черкассы)

ЛНЗ - "Рух"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке>>>

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