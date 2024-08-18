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ЛНЗ – Рух: смотреть прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Черкассы против Львова
Фото: ФК Рух
В матче третьего тура Украинской Премьер-лиги ЛНЗ в Черкассах примет львовский "Рух". Команды уже одержали по одной победе в этом чемпионате, однако сегодняшние хозяева провели на один матч больше.
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В минувшем сезоне команды обменялись домашними победами. Свою ЛНЗ вырвал на 86 минуте.
Матч начнется в 15:30. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на УПЛ ТВ. Канал доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также UA-Футбол проведет текстовую прямую трансляцию этого поединка.
УПЛ, третий тур
18 августа, 15:30. "Центральный стадион" (Черкассы)
ЛНЗ - "Рух"
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