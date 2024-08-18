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Динамо Киев интересуется казахстанским защитником, выступающим в турецком Бешикташе

Премьер-лига
Обновлено

Ранее выступавшим за ЦСКА

Динамо Киев интересуется казахстанским защитником, выступающим в турецком Бешикташе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Динамо Киев" интересуется казахстанским защитником "Бешикташа" Бахтияром Зайнутдиновым.

По имеющейся информации, представители двух клубов уже встречались и обсуждали возможный трансфер. Отмечается, что за Зайнутдиновым также следит московское "Динамо".

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Напомним, в прошлом сезоне Зайнутдинов принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и одной результативной передачей. Трансферная стоимость защитника, по данным Transfermarkt, составляет 5 миллионов евро. Контракт 26-летнего футболиста со стамбульским клубом рассчитан до лета 2027 года.

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Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев)
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Источник:
Sport-Express.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Консул (Звягель )
18.08.2024 в 12:34
Очеретько старанно дві хвилини роздряпував собі губу, щоб була кров. Це не жовта, це червона.
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Комментарии 2
Консул (Звягель )
18.08.2024 в 12:34
Очеретько старанно дві хвилини роздряпував собі губу, щоб була кров. Це не жовта, це червона.
Ответить
0
0
Gican85 (Киев)
18.08.2024 в 11:54
Из страны друга путина, почему я не удивлен?
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