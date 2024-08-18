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Динамо Киев интересуется казахстанским защитником, выступающим в турецком Бешикташе
Ранее выступавшим за ЦСКА
Getty Images/Global Images Ukraine
"Динамо Киев" интересуется казахстанским защитником "Бешикташа" Бахтияром Зайнутдиновым.
По имеющейся информации, представители двух клубов уже встречались и обсуждали возможный трансфер. Отмечается, что за Зайнутдиновым также следит московское "Динамо".
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Напомним, в прошлом сезоне Зайнутдинов принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и одной результативной передачей. Трансферная стоимость защитника, по данным Transfermarkt, составляет 5 миллионов евро. Контракт 26-летнего футболиста со стамбульским клубом рассчитан до лета 2027 года.
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