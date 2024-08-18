Лазарет увеличился. Рух потерял еще двух ключевых игроков перед матчем против ЛНЗ

"Рух" понес еще две потери перед выездом и матч против ЛНЗ в Черкассах. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Команда прибыла на игру без основного правого защитника Алексея Сыча, а также Ростислава Ляха. У первого – ветрянка, а у второго – повреждение приводной мышцы. Лях получил эту травму в предыдущем матче против "Оболони". Ожидается, что оба вернутся в общую группу уже в сентябре.

Всего в лазарете "Руха" находятся семь футболистов. Кроме Сыча и Ляха травмированы Слюбик, Сапуга, Пастух, Плюман и Климчук.

ЛНЗ и "Рух" сойдутся в поединке сегодня в 14:30.