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Лазарет увеличился. Рух потерял еще двух ключевых игроков перед матчем против ЛНЗ

Премьер-лига
Обновлено

Семь травмированных у львовян

Лазарет увеличился. Рух потерял еще двух ключевых игроков перед матчем против ЛНЗ

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Рух" понес еще две потери перед выездом и матч против ЛНЗ в Черкассах. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Команда прибыла на игру без основного правого защитника Алексея Сыча, а также Ростислава Ляха. У первого – ветрянка, а у второго – повреждение приводной мышцы. Лях получил эту травму в предыдущем матче против "Оболони". Ожидается, что оба вернутся в общую группу уже в сентябре.

Всего в лазарете "Руха" находятся семь футболистов. Кроме Сыча и Ляха травмированы Слюбик, Сапуга, Пастух, Плюман и Климчук.

ЛНЗ и "Рух" сойдутся в поединке сегодня в 14:30.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
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