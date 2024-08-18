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Лазарет увеличился. Рух потерял еще двух ключевых игроков перед матчем против ЛНЗ
Семь травмированных у львовян
Фото: ФК Рух
"Рух" понес еще две потери перед выездом и матч против ЛНЗ в Черкассах. Об этом сообщает ТаТоТаке.
Команда прибыла на игру без основного правого защитника Алексея Сыча, а также Ростислава Ляха. У первого – ветрянка, а у второго – повреждение приводной мышцы. Лях получил эту травму в предыдущем матче против "Оболони". Ожидается, что оба вернутся в общую группу уже в сентябре.
Всего в лазарете "Руха" находятся семь футболистов. Кроме Сыча и Ляха травмированы Слюбик, Сапуга, Пастух, Плюман и Климчук.
ЛНЗ и "Рух" сойдутся в поединке сегодня в 14:30.
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