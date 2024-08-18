Гендиректор Руха: Решения по тому или иному футболисту будут приниматься по мере необходимости

Генеральный директор "Руха" Игорь Дедышин рассказал о том, с какими кадровыми проблемами сталкивается львовская команда.

Игорь Михайлович, "Рух" отпустил Таллеса в Японию. После ухода Эдсона и Соломона клуб в меньшей степени будет делать ставку на легионеров?

Почему? Не согласен. У нас, например, есть бразилец Клайвер. После обкатки во второй команд, он заканчивает процесс адаптации в нашей команде. Мы видим его полноценной частью для основы "Руха". Мы не закрываем двери клуба перед легионерами. Перечисленные вами иностранцы в свое время принесли пользу клубу в спортивном плане. Мы получили по ним хорошие предложения и решили отпустить. Их переходы неплохо пополнили бюджет клуба. В ситуации с легионерами важно сделать все вовремя и с пользой для игроков и клуба. Считаю, что именно так мы и поступили.

"Рух" продолжает страдать от эпидемии травм. Главному центральному защитнику Слюбику ищете замену?

Сейчас полагаемся на внутренние резервы.

На рынке защитника не ищете?

Если собственными силами не закроем проблему, будем выходить на рынок. Хотя откровенно, хотелось бы этого избежать.

"Рух" все вопросы по трансферам закрыл?

Мы всегда к кому-то присматриваемся. Решение по тому или иному футболисту будут приниматься по мере необходимости.

Когда ждать возвращения из лазарета Сапуги и Климчука?

Мы ждем их в конце сентября - середине октября. Но ни в коем случае не будем педалировать или ускорять как-то этот процесс. Мы выдержим все сроки восстановления согласно всех медицинских протоколов. Нам здоровый футболист важнее любого промежуточного спортивного результата.

Напомним, сегодня в 15:30 "Рух" сыграет против черкасского "ЛНЗ". Сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча.