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Динамо не сможет рассчитывать на форварда Матвея Пономаренко перед матчем с Зальцбургом в Лиге чемпионов

Премьер-лига
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Динамо не сможет рассчитывать на форварда Матвея Пономаренко перед матчем с Зальцбургом в Лиге чемпионов

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко не сыграет против "Зальцбурга".

По информации источника, Пономаренко получил повреждение, а ориентировочный срок его восстановления составляет 3 недели. Источник утверждает, что 18-летний форвард получил травму перед матчем третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против "Рейнджерс".

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Добавим, что в этом сезоне Пономаренко успел провести на поле всего семь минут в матче против "Вереса" во втором туре УПЛ, завершившемся победой киевлян.

Напомним, матч против австрийского "Зальцбурга" состоится 21 августа, а ответная игра - 27 августа.

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Динамо (Киев) Матвей Пономаренко
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Источник:
Футбол24
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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