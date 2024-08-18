Динамо не сможет рассчитывать на форварда Матвея Пономаренко перед матчем с Зальцбургом в Лиге чемпионов

Нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко не сыграет против "Зальцбурга".

По информации источника, Пономаренко получил повреждение, а ориентировочный срок его восстановления составляет 3 недели. Источник утверждает, что 18-летний форвард получил травму перед матчем третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против "Рейнджерс".

Добавим, что в этом сезоне Пономаренко успел провести на поле всего семь минут в матче против "Вереса" во втором туре УПЛ, завершившемся победой киевлян.

Напомним, матч против австрийского "Зальцбурга" состоится 21 августа, а ответная игра - 27 августа.