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Динамо не сможет рассчитывать на форварда Матвея Пономаренко перед матчем с Зальцбургом в Лиге чемпионов
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Фото: ФК Динамо Київ
Нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко не сыграет против "Зальцбурга".
По информации источника, Пономаренко получил повреждение, а ориентировочный срок его восстановления составляет 3 недели. Источник утверждает, что 18-летний форвард получил травму перед матчем третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против "Рейнджерс".
Добавим, что в этом сезоне Пономаренко успел провести на поле всего семь минут в матче против "Вереса" во втором туре УПЛ, завершившемся победой киевлян.
Напомним, матч против австрийского "Зальцбурга" состоится 21 августа, а ответная игра - 27 августа.
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