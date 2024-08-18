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Кирилл Ковалец провел 200 матчей в УПЛ
Ему понадобились 12 лет и 300 дней, чтобы попасть в клуб 200
ФК "Олександрія"
Полузащитник и капитан "Александрии" Кирилл Ковалец провел свой 200-й матч в чемпионатах Украины.
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Чтобы добиться такого результата, полузащитник сыграл 3 матча за "Оболонь", 70 за "Черноморец" и 127 игр за "Александрию".
Добавим, что поединок с "Зарей" стал для Кирилла юбилейным, 200-м в чемпионатах Украины.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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