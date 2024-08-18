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Верес – Кривбасс: стартовые составы на матч УПЛ

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Верес – Кривбасс: стартовые составы на матч УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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В воскресном противостоянии третьего тура УПЛ в Ровно "Верес" примет "Кривбасс" на стадионе "Авангард". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

"Верес": Кожухар – Протасевич, Гочаренко, Вовченко, Смеян – В. Шарай, Кучеров, Яго, Дахновский – Степанюк, Гайдучик.

Запасные хозяев: Когут, Ющишин, Гакман, Мельник, Чечер, Куция, Клец, Луан, Свитюха, Мрвальевич.

"Кривбасс": Клищук – Понедельник, Романчук, Стецьков, Дибанго – Бизимана, Вакулко – Кузык, Лунев, Соса – Принс.

Запасные гостей: Маханьков, Драмбаев, Конате, Бандейра, Оче, Аморозо, По, Микитишин, Хомченовский, Твердохлеб, Задерака, Кожушко.

Матч начнется в 15.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию поединка.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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