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ЛНЗ – Рух: стартовые составы на матч
Львовяне приехали в Черкассы без ключевых исполнителей
Фото: ФК Рух
В матче третьего тура Украинской Премьер-лиги встретятся ЛНЗ и "Рух". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Салиху, Муравский, Дайко, Г. Пасич, Яшари, Тилль, Молло, Олейник (К), Ассинор.
Запасные хозяев: Пеньков, Самойленко, Стасюк, Норенков, В. Бойко, Бар, Наумец, Ангелов, Момо.
"Рух": Ледвий – Холод, Дидык, В. Роман, Рунич, Подгурский (К), Притула, Федор, Квасныца, Карабин, Краснопир.
Запасные гостей: Ванивский, Клайвер, Семотюк, Русяк, Денисов, Джурабаев.
Напомним, что у львовян семь травмированных футболистов. В том числе двое выпали прямо перед этим матчем. А в заявку ЛНЗ уже попал нападающий Момо, только вчера представленный в роли футболиста черкасского клуба.
Встреча начнется в 15.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого поединка.
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