ЛНЗ – Рух: стартовые составы на матч

В матче третьего тура Украинской Премьер-лиги встретятся ЛНЗ и "Рух". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Салиху, Муравский, Дайко, Г. Пасич, Яшари, Тилль, Молло, Олейник (К), Ассинор.

Запасные хозяев: Пеньков, Самойленко, Стасюк, Норенков, В. Бойко, Бар, Наумец, Ангелов, Момо.

"Рух": Ледвий – Холод, Дидык, В. Роман, Рунич, Подгурский (К), Притула, Федор, Квасныца, Карабин, Краснопир.

Запасные гостей: Ванивский, Клайвер, Семотюк, Русяк, Денисов, Джурабаев.

Напомним, что у львовян семь травмированных футболистов. В том числе двое выпали прямо перед этим матчем. А в заявку ЛНЗ уже попал нападающий Момо, только вчера представленный в роли футболиста черкасского клуба.

Встреча начнется в 15.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого поединка.