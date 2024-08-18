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Нападающий Вереса - об игре против Кривбасса: Очень хочется одержать первую в сезоне победу

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О подготовке к игре с Кривбассом

Нападающий Вереса - об игре против Кривбасса: Очень хочется одержать первую в сезоне победу

nkveres.com

Новина українською

Нападающий ровенского "Вереса" Руслан Степанюк поделился мнениями по поводу сегодняшней игры против криворожского "Кривбасса".

"Кривбасс" имел всего два дня на восстановление после игры лиги Европы. Поможет ли это нам сегодня?

На самом деле, это все лишь условности. Поэтому, нам нужно концентрироваться только на собственной командной игре в конкретном матче. Максимально подготовленными выходить на поле, независимо от соперника, с которым будем играть.

В прошлом сезоне ты забивал "Кривбассу" за "Ворсклу". Как готовишься к сегодняшней игре?

В обычном режиме - с максимальной самоотдачей и концентрацией. Очень хочется одержать первую в сезоне победу как можно быстрее и именно на нашем стадионе.

Что в целом можешь сказать о новом чемпионате. Насколько он непредсказуем? Есть ли команды, чьи результаты уже удивили?

По моему мнению, еще рано кого-то выделять. Только два тура команды сыграли. Но даже эти два тура продемонстрировали, что чемпионат будет очень интересным и непредсказуемым. Оно и к лучшему - тем интереснее будет следить за сезоном болельщикам.

Напомним, сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию этого поединка.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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