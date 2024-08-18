Испанский драйв в Черкассах. ЛНЗ - Рух 3:1

ЛНЗ новый сезон под руководством нового тренера испанца Андреса Карраско начал скомкано. В первом туре черкасская команда вымучила победу 2:1 над "Левым Берегом", а затем проиграла "Александрии" 0:2.

"Рух" свой матч 1-го тура пропускал, но вот неделю назад подтвердил свой амбициозный статус, разгромив на выезде "Оболонь" 4:0.

У ЛНЗ по сравнению с прошлым туром произошло две замены в стартовом составе – вышли Молло и Муравский. Также в запасе оказался только на неделе подписанный нигериец Момо.

Пономарев по сравнению с матчем с "Оболонью" обновил линию атаки. Краснопир остался на острие, а вот на флангах вышли Карабин и Квасница, которые прошлый матч начинали в запасе.

Потратив минут 15 на разведку, команды постепенно начали играть в футбол. Причем обе – по своему стилю и усмотрению.

ЛНЗ старался атаковать одновременно и широко и через мелкий пас низом. Где-то может не всегда хватало мастерства, мешал газон, но свои моменты в первом тайме хозяева имели – дважды за одну атаку спас Ледвий, потянув сначала удар Пасича, а затем добивание Олейника. Ассинор был активен, Молло также. Одним словом, хозяева старались играть в футбол, хоть и не всегда это получалось.

"Рух" сделал ставку на Краснопира, который постоянно барражировал на линию офсайда. Трижды Игорь вываливался один на один с Кучеренко, и один раз даже забил, но во всех случаях вне игры было довольно явным. Был еще момент после удара Краснопира, когда кипер ЛНЗ неудачно отбил мяч, который парашютом опустился на перекладину.

В целом, первый тайм смотрелся, не хватало только голов.

Ну а после перерыва началось самое интересное. Так ка Краснопир до перерыва не забил, дело в свои руки взял Квасница, который после слаломного прохода проскочил трех соперников и дал точно под штангу – так "Рух" повел в счете.

ЛНЗ некоторое время собирался с силами, Карраско провел двойную замену, выпустив Бойко и новичка Момо, и именно выход нигерийца стал тем непреодолимым фактором, который предопределил исход матча.

Новичок ЛНЗ буквально затерзал уже уставших львовян, которым усиливать игру со скамейки было фактически нечем.

Черкащане давили, искали шансы, и за последние 20 минут все-таки сломили сопротивление соперника.

Сначала Момо возле углового флажка разобрался, ушел от двух соперников и скинул в центр под удар Тиллю, который с линии штрафной дал в угол 1:1.

Затем бильярдный удар низом в стиле Коноплянки после смещения вышел у Пасича – 2:1.

Ну и уже на последних секундах компенсированного времени Яшари заработал пенальти, и после споров с Момо сам же его и реализовал - 3:1.

В итоге, получился хороший, смотрибельный матч, с моментами, интригой и волевой победой хозяев. Конечно, Пономарев может пенять на череду травм своих игроков и короткую скамейку, но это точно не проблема ЛНЗ.

Ну а на то, что в итоге, выстроит в Черкассах, будет интересно посмотреть. Сегодня игра и драйв команды понравились. Даже на таком поле.

3-й тур УПЛ, сезон 2024/25

18 августа, Черкассы, Стадион "Черкассы-Арена"

Судья: Денис Шурман (Киевская обл.)

ЛНЗ (Черкассы) – "Рух" (Львов) 3:1

Голы: Тилль (73), Пасич (82), Яшари (90+8, пен.) - Квасница (51)

Предупреждения: Роман

ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Муравский, Дайко, Пасич, Яшари, Тилль (Бар, 90+1), Молло (Наумец, 85), Олейник (Бойко, 59), Ассинор (Момо, 59)

"Рух": Ледвий, Холод, Дидык, Роман, Рунич, Пидгурский, Притула, Федор, Квасница, Карабин (Клайвер, 76), Краснопир