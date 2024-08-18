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Испанский драйв в Черкассах. ЛНЗ - Рух 3:1

Премьер-лига
Обновлено

ЛНЗ добыл волевую победу над Рухом

Испанский драйв в Черкассах. ЛНЗ - Рух 3:1

instagram.com/fclnz

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

ЛНЗ новый сезон под руководством нового тренера испанца Андреса Карраско начал скомкано. В первом туре черкасская команда вымучила победу 2:1 над "Левым Берегом", а затем проиграла "Александрии" 0:2.

"Рух" свой матч 1-го тура пропускал, но вот неделю назад подтвердил свой амбициозный статус, разгромив на выезде "Оболонь" 4:0.

У ЛНЗ по сравнению с прошлым туром произошло две замены в стартовом составе – вышли Молло и Муравский. Также в запасе оказался только на неделе подписанный нигериец Момо.

Пономарев по сравнению с матчем с "Оболонью" обновил линию атаки. Краснопир остался на острие, а вот на флангах вышли Карабин и Квасница, которые прошлый матч начинали в запасе.

Потратив минут 15 на разведку, команды постепенно начали играть в футбол. Причем обе – по своему стилю и усмотрению.

ЛНЗ старался атаковать одновременно и широко и через мелкий пас низом. Где-то может не всегда хватало мастерства, мешал газон, но свои моменты в первом тайме хозяева имели – дважды за одну атаку спас Ледвий, потянув сначала удар Пасича, а затем добивание Олейника. Ассинор был активен, Молло также. Одним словом, хозяева старались играть в футбол, хоть и не всегда это получалось.

"Рух" сделал ставку на Краснопира, который постоянно барражировал на линию офсайда. Трижды Игорь вываливался один на один с Кучеренко, и один раз даже забил, но во всех случаях вне игры было довольно явным. Был еще момент после удара Краснопира, когда кипер ЛНЗ неудачно отбил мяч, который парашютом опустился на перекладину.

В целом, первый тайм смотрелся, не хватало только голов.

Ну а после перерыва началось самое интересное. Так ка Краснопир до перерыва не забил, дело в свои руки взял Квасница, который после слаломного прохода проскочил трех соперников и дал точно под штангу – так "Рух" повел в счете.

ЛНЗ некоторое время собирался с силами, Карраско провел двойную замену, выпустив Бойко и новичка Момо, и именно выход нигерийца стал тем непреодолимым фактором, который предопределил исход матча.

Новичок ЛНЗ буквально затерзал уже уставших львовян, которым усиливать игру со скамейки было фактически нечем.

Черкащане давили, искали шансы, и за последние 20 минут все-таки сломили сопротивление соперника.

Сначала Момо возле углового флажка разобрался, ушел от двух соперников и скинул в центр под удар Тиллю, который с линии штрафной дал в угол 1:1.

Затем бильярдный удар низом в стиле Коноплянки после смещения вышел у Пасича – 2:1.

Ну и уже на последних секундах компенсированного времени Яшари заработал пенальти, и после споров с Момо сам же его и реализовал - 3:1.

В итоге, получился хороший, смотрибельный матч, с моментами, интригой и волевой победой хозяев. Конечно, Пономарев может пенять на череду травм своих игроков и короткую скамейку, но это точно не проблема ЛНЗ.

Ну а на то, что в итоге, выстроит в Черкассах, будет интересно посмотреть. Сегодня игра и драйв команды понравились. Даже на таком поле.

3-й тур УПЛ, сезон 2024/25

18 августа, Черкассы, Стадион "Черкассы-Арена"

Судья: Денис Шурман (Киевская обл.)

ЛНЗ (Черкассы) – "Рух" (Львов) 3:1

Голы: Тилль (73), Пасич (82), Яшари (90+8, пен.) - Квасница (51)

Предупреждения: Роман

ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Муравский, Дайко, Пасич, Яшари, Тилль (Бар, 90+1), Молло (Наумец, 85), Олейник (Бойко, 59), Ассинор (Момо, 59)

"Рух": Ледвий, Холод, Дидык, Роман, Рунич, Пидгурский, Притула, Федор, Квасница, Карабин (Клайвер, 76), Краснопир

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1 голосов
Комментарии
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Гашик Ки1в (Киев)
18.08.2024 в 17:50
Маркевича....згоден.
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Комментарии 6
Гашик Ки1в (Киев)
18.08.2024 в 17:50
Маркевича....згоден.
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mykola 65 (Львів)
18.08.2024 в 18:47
то було ь феєрично -- Карпати Лупашка проти Руху Маркевича! можна й помріяти й засумніватися в реванші за першу лігу
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Prideman (Lviv)
18.08.2024 в 17:44
Пономарьов, коли ти нарешті підеш? Я розумію, що половина команди травмована і на лавці сидять необстріляні 16-річні пацани, але ж на полі то грають гравці основи. От який сенс було після забитого голу, коли до кінця матчу більше ніж півгодини тупо притискатися до свого штрафного? Що це за тактика така? То така установка була, грати банально на відбій? А про таке поняття, як гра на контратаках чули? Далі. Навіщо брали Клайвера, якщо він більшу частину матчу гріє банку? Його треба було випускати раніше. Видно було що команда після 60 хв. фізично підсіла. То випусти його раніше, щоб хоч трохи освіжити гру. Це ж очевидно. А після пропущеного голу вже було пізно. Одним словом фізрук на вихід. Ау, керівництво: Маркевич без роботи. Прокинутися пора.
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Б_РУХ_Т (Вислобоки)
18.08.2024 в 17:39
Безгрошівʼя породжує такі поразки. Поки не буде в Руху повноцінної трансферної політики , такі поразки будуть надалі все частіше. Прихід одного молодого футболіста не може компенсувати втрати через травми і втікачів- іноземців. Внутрішнього резерву немає . На заміну можна вписати дітей , але це не футболісти. Це заповнення протоколу прізвищами. А втома буде накопичуватися в тих гравців, які ще живі . Спад в поразки - це все незабаром
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Prideman (Lviv)
18.08.2024 в 17:45
Це не безгрошів'я, це фізрук тренер і травми половини гравців основи. Ось дві головні причини. Причому перша вагоміша.
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Prideman (Lviv)
18.08.2024 в 18:18
Про яких втікачів іноземців ти кажеш? Таллеса віддали в оренду в Японію. Зараз ніби продають вже остаточно в Касіму. Він нікуди не тікав. Ти зовсім не в курсі того, що відбувається в Русі. І твої здогадки чи припущення нічого не варті.
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