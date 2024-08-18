Полузащитник Динамо Киев - об ожиданиях от игры против Зальцбурга: У нас все получится

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Михайленко поделился своим мнением по поводу австрийского "Зальцбурга".

В ближайшую среду игра с "РБ Зальцбург", что думаете об этой команде? Какие ваши ожидания от противостояния?

Мы еще их не разбирали, но все знают, что это очень хорошая, сильная команда, которая регулярно играет в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Поэтому, думаю, будет два интересных поединка. Надеюсь, мы хорошо подготовимся, и у нас все получится.

"Динамо" в начале сезона в чемпионате Украины проводит несколько выездных матчей подряд, насколько это тяжело?

Конечно, это очень тяжело, ведь все ребята находятся вдали от своих семей. Постоянно из автобуса в самолет и наоборот... эти дороги очень тяжелые, они влияют на нас физически, но каждый из нас профессионал, каждый восстанавливается должным образом и ответственно к этому относится. Иначе никак. Только так мы можем достигать результата.