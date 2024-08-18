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Забили впервые за шесть таймов. Кривбасс открыл счет в матче против Вереса
Гол в активе легионера
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
В матче третьего тура УПЛ "Верес" встречается с "Кривбассом". Счет в этой встрече был открыт на 12-й минуте.
После разрезной передачи Вакулка в штрафную и удара от Сосы голкипер ровенчан Кожухар совершил сейв. Но первым на добивании был Принс Аду – он переправил мяч в пустые ворота.
"Кривбасс" забил впервые за шесть таймов. В двух предыдущих матчах против "Карпат" во Львове и против "Виктории" в Плезене подопечные Вернидуба не отмечались. Также они не забили и во втором тайме номинально домашнего поединка против чехов в Кошице. А в первой половине встречи тогда отличился тот же Аду.
Таким образом, Кривбасс прервал безголевую серию, которая длилась 262 минуты.
За ходом дальнейших событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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