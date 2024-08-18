УПЛ. Левый Берег – Шахтер 0:1. Много вопросов к игре горняков

Пока наибольшее испытание в своей истории сегодня ожидало "Левый Берег". Подопечные Виталия Первака на "Арене Левый Берег" принимали донецкий "Шахтер".

Команды уже провели по два матча в новом чемпионате Украины. И если поражения дебютантов элитного дивизиона на старте турнира не вызывают особых вопросов, то проигрыш подопечных Пушича "Полесью" в предыдущем туре, конечно же, стал неожиданностью для многих поклонников футбола в Украине.

По сравнению с прошлым туром Виталий Первак сделал всего две замены. Вместо Сиднея вышел Дударенко, а Галаса заменил Спиваков. Что касается "горняков", то изменений здесь было больше. В защиту вместо Матвиенко и Педро Энрике сегодня вышли Франьич и Азаров. Крыськив заменил травмированного Марлона, а Сикан вышел вместо Траоре.

Ожидалось, что уже с первых минут "горняки" начнут доминировать, создавать ряд моментов. Однако не так произошло, как думалось. Подопечные Пушича держали мяч, но не знали, что делать с ним в заключительной трети поля. Много не присущих ошибок было в центре поля. Безусловно, стоит отмечать киевлян, которые играли максимально просто, но вместе с тем надежно. Подопечные Первака сосредоточились на качественной игре в защите, но не прижимались к своим воротам.

После стандарта хозяева могли даже выходить вперед, но мяч после удара Банады пролетел мимо ворот. А что же "Шахтер"? Ни одного голевого момента "горняки" так и не создали. За такую ​​игру футболистам донецкого клуба должно быть стыдно. Это действительно чемпионы Украины?

Сразу после перерыва футболисты "Шахтера" продолжали играть первым номером, но выгоды от атак не было. Слишком прямолинейно играли "горняки". Без скорости и нестандартных действий пройти организованную защиту киевлян было невозможно. Такой футбол точно не понравится президенту донецкого клуба.

С каждой минутой игровое преимущество "горняков" увеличивалось и они все же достигли своего на 63-й минуте. Педриньо ворвался в штрафную и прострелил, а Сикан забил уже в пустые ворота - 0:1. После пропущенного гола тренерский штаб "Левого Берега" решил рискнуть. Вместо центрального полузащитника Спивакова вышел Литовченко.

В конце встречи было много борьбы в центре поля. Как ни странно, но игроки донецкого клуба не торопились увеличить свое преимущество. На 85-й минуте опасно пробивал Дедух, но мяч пролетел мимо ворот.

В итоге игра завершилась победой "Шахтера". Несмотря на результат к игре "горняков" осталось очень много вопросов.

Vbet лига. Третий тур

"Левый Берег" - "Шахтер" 0:1

Голы: Сикан (63)

"Левый Берег": Механив – Соколов, Акимов, Самар, Дударенко (Сиднней, 90) – Дедух (Косовский, 90), Банада, Синица, Спиваков (Литовченко, 72), И. Когут (Галас, 72) – Сухоручко

"Шахтер": Ризнык – Азаров (Педро Енрике, 78), Франьич, Бондарь, Конопля – Крыськив, Судаков, Бондаренко (Степаненко, 88) – Кевин (Егиналду, 46), Сикан (Траоре, 88), Педриньо (Невертон, 90+3)