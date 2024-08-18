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УПЛ. Левый Берег – Шахтер 0:1. Много вопросов к игре горняков

Премьер-лига
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Последняя игра тура

УПЛ. Левый Берег – Шахтер 0:1. Много вопросов к игре горняков

Фото: ФК Шахтар

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Пока наибольшее испытание в своей истории сегодня ожидало "Левый Берег". Подопечные Виталия Первака на "Арене Левый Берег" принимали донецкий "Шахтер".

Команды уже провели по два матча в новом чемпионате Украины. И если поражения дебютантов элитного дивизиона на старте турнира не вызывают особых вопросов, то проигрыш подопечных Пушича "Полесью" в предыдущем туре, конечно же, стал неожиданностью для многих поклонников футбола в Украине.

По сравнению с прошлым туром Виталий Первак сделал всего две замены. Вместо Сиднея вышел Дударенко, а Галаса заменил Спиваков. Что касается "горняков", то изменений здесь было больше. В защиту вместо Матвиенко и Педро Энрике сегодня вышли Франьич и Азаров. Крыськив заменил травмированного Марлона, а Сикан вышел вместо Траоре.

УПЛ. Левый Берег – Шахтер 0:1. Много вопросов к игре горняков - изображение 1

Ожидалось, что уже с первых минут "горняки" начнут доминировать, создавать ряд моментов. Однако не так произошло, как думалось. Подопечные Пушича держали мяч, но не знали, что делать с ним в заключительной трети поля. Много не присущих ошибок было в центре поля. Безусловно, стоит отмечать киевлян, которые играли максимально просто, но вместе с тем надежно. Подопечные Первака сосредоточились на качественной игре в защите, но не прижимались к своим воротам.

После стандарта хозяева могли даже выходить вперед, но мяч после удара Банады пролетел мимо ворот. А что же "Шахтер"? Ни одного голевого момента "горняки" так и не создали. За такую ​​игру футболистам донецкого клуба должно быть стыдно. Это действительно чемпионы Украины?

Сразу после перерыва футболисты "Шахтера" продолжали играть первым номером, но выгоды от атак не было. Слишком прямолинейно играли "горняки". Без скорости и нестандартных действий пройти организованную защиту киевлян было невозможно. Такой футбол точно не понравится президенту донецкого клуба.

С каждой минутой игровое преимущество "горняков" увеличивалось и они все же достигли своего на 63-й минуте. Педриньо ворвался в штрафную и прострелил, а Сикан забил уже в пустые ворота - 0:1. После пропущенного гола тренерский штаб "Левого Берега" решил рискнуть. Вместо центрального полузащитника Спивакова вышел Литовченко.

В конце встречи было много борьбы в центре поля. Как ни странно, но игроки донецкого клуба не торопились увеличить свое преимущество. На 85-й минуте опасно пробивал Дедух, но мяч пролетел мимо ворот.

В итоге игра завершилась победой "Шахтера". Несмотря на результат к игре "горняков" осталось очень много вопросов.

Vbet лига. Третий тур

"Левый Берег" - "Шахтер" 0:1

Голы: Сикан (63)

"Левый Берег": Механив – Соколов, Акимов, Самар, Дударенко (Сиднней, 90) – Дедух (Косовский, 90), Банада, Синица, Спиваков (Литовченко, 72), И. Когут (Галас, 72) – Сухоручко

"Шахтер": Ризнык – Азаров (Педро Енрике, 78), Франьич, Бондарь, Конопля – Крыськив, Судаков, Бондаренко (Степаненко, 88) – Кевин (Егиналду, 46), Сикан (Траоре, 88), Педриньо (Невертон, 90+3)

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1 голосов
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.08.2024 в 20:19
Левый берег, что это за команда? Левая какая-то, или переименована какая-то прежде существовавшая? К примеру как вместо одного металлиста разные фейки появились.
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Комментарии 33
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.08.2024 в 20:19
Левый берег, что это за команда? Левая какая-то, или переименована какая-то прежде существовавшая? К примеру как вместо одного металлиста разные фейки появились.
Ответить
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наварін (Київ)
18.08.2024 в 20:16
Це ж треба. В заголовку онлайн трансляції запис що Лівий Берег виграв.
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Вarcelinius
18.08.2024 в 20:17
Это параллельная реальность.)
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наварін (Київ)
18.08.2024 в 20:19
Не кажи. Треба бути уважнішим на цьому сайті.
 
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Море23 (Одесса)
18.08.2024 в 20:14
Ужасная игра .и судейска любое касание до игрока лб сразу фол .а когда сносили игрока Шахтера то ноль свистков .судаков сдал и вообще игроки как будто первый раз друг друга видят .вечно мимо передачи и в аут .Тренерской работы не видно
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Вarcelinius
18.08.2024 в 20:16
Может им стимула не хватает? Зажрались?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2024 в 20:19
берегут силы на лч)))
 
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Вarcelinius
18.08.2024 в 20:21
Ах вон оно што?
 
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Вarcelinius
18.08.2024 в 20:14
Не смотрел и слава Богу.
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scorpius (Ck)
18.08.2024 в 20:17
А я к сожалению смотрел...
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Вarcelinius
18.08.2024 в 20:18
Сочувствую.
 
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Серпень (Voznesensk)
18.08.2024 в 20:06
"Велика перемога" Шахтаря! Зате поздоровили Марину з Днем народження... З яким рахунком повинен вигравати чемпіон, постійний учасник ЛЧ у нещодавно третьої команди першої ліги? Якщо менше 8:0 - зарплату не виплачувати. Де гра ШД? Бардак! З цим "видатним" асистентом Шахтар втрачає час. . А тим часом Шовковський, хоч і через терни, робить команду. Треба гнати цього Пушича і призначати Срну. Але будуть чекати провалу в ЛЧ..
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2
0
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scorpius (Ck)
18.08.2024 в 20:06
Складывается впечатление, что Шахтер все свои задачи на сезон выполнил в игре с Ворсклой, а дальше все игры стоя можно катать мячик не напрягаясь. Самая большая беда это центр поля - мысли и идей почти нет. Бондаренко в команде для количества, а Судаков похоже что находится в стадии псигхологического отрицания и непринятия осознания того факта, что в Шахтере ему еще тарабанить минимум сезон, а то и больше. Крыськив пока тоже никакой. Пушич Сикану и Педриньо должен проставиться, что праздник не испортили. И это еще сегодня защиту не напрягали...
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4
0
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Вarcelinius
18.08.2024 в 20:09
...находится в стадии психологического отрицания и непринятия осознания... ха-ха-ха.. Зачёт.
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2
0
hoy (Київ)
18.08.2024 в 20:03
Кроты вонючие напёрстачники
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1
3
aleks68
18.08.2024 в 20:07
х...й - дырявое чмо
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4
2
hoy (Київ)
18.08.2024 в 20:12
чтоб у тебя ноги с руками отпали,линию нарисуй по члену на пол метра
 
0
1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
18.08.2024 в 20:03
Гра рівних команд. Шкода лівобережців, лише суперечливий гол врятував шахметовців від чергової ганьби.
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1
4
aleks68
18.08.2024 в 20:06
лопуз дырявый гол чистый.ударься своей тупой головой о стену.можешь удавиться с горя ......
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3
0
hoy (Київ)
18.08.2024 в 20:16
Ты питушара алекс зе.б.а. нуте ты ослеп педик
 
0
1
hoy (Київ)
18.08.2024 в 20:18
Что б ты здох ноги отрубило руки член морж ты вонючее питушара выпали глаза что б мразь
 
0
1
hoy (Київ)
18.08.2024 в 20:15
Ссику на пол метра вне игры,линию нарисовал не по мячу а по длине члена на пол метра
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0
1
aleks68
18.08.2024 в 20:02
вымучили победу пижоны.команда явно не готова.вопрос почему?бондаренко гнать из шахтёра.судакова на лавку.ни о какой его продаже не стоит даже заикаться.впереди тяжелые матчи с александрией и кривбассом.если ничего не изменится от пушича нужно избавляться
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3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2024 в 20:05
судакову не с кем, в принципе, играть. кеша выпал, подлива - дно, крыськив - тень, ...
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2
0
aleks68
18.08.2024 в 20:10
вспомни ван лаувена и что было с игрой команды тогда.всё повторяется.
 
1
0
наварін (Київ)
18.08.2024 в 20:01
Молодці Лівий берег!!! Молодці! Дуже приємний сюрприз.
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1
1
aleks68
18.08.2024 в 20:04
не дождался сенсации?эти "молодцы"без проблем лягут под динамл
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2
1
aleks68
18.08.2024 в 20:04
не дождался сенсации?эти "молодцы"без проблем лягут под динамл
Ответить
1
1
tolina-ystas (Краматорск)
18.08.2024 в 20:00
Команда деградирует ускоренным темпом.
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3
0
oleg.m.3972 (Харьков)
18.08.2024 в 19:59
У Шахтёра в команде три Педриньо. Двое по паспорту. Бондаренко - по жизни...
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1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2024 в 20:02
это 4мо пасы на 3-4 метра отдаёт и всё! в борьбу не вступает - только обозначает отбор. глущенко вместо него нужно наигрывать, а то будет, как с пихваленкой
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2
0
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scorpius (Ck)
18.08.2024 в 19:57
Не, вопрсов не много к игре. Даже один всего - какого буя вы так гавняно играете??
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4
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TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2024 в 19:56
с победой! бондаренко гнать наааауууй! франьич - дерево. лб - реинкарнация волыни кварцяного?
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3
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