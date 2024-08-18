УПЛ. Верес - Кривбасс 0:2. Результат есть, игра забудется

Несмотря на гостевой статус поединка для "Кривбасса", именно криворожане действовали первым номером и контролировали мяч. И забитый мяч бронзового призера не заставил себя долго ждать. В ходе позиционной атаки Вакулко разрезал линии и нашел в штрафной площадке Сосу. Африканец не сумел обыграть Кожухара, однако на добивании тут как тут был Аду.

Уже через несколько минут тот же Принс вышел один на один с голкипером ровенчан и мог удваивать преимущество гостей. Но сделал, откровенно, непонятно что. У ганского нападающего была возможность и обыгрывать, и пробивать, и отдать на свободного Кузыка. Но... Аду запутался в собственных ногах.

Казалось, и так все легко идет для команды Юрия Вернидуба, так защитник "Вереса" Смиян решил сделать эту задачу еще проще и на экваторе первого тайма получил вторую желтую карточку.

Довольно неожиданно, однако именно футболисты Олега Шандрука завелись после удаления. Вопрос заключался лишь в том, на сколько хватит запала и сил у ровенского коллектива побегать в меньшинстве против атлетичного "Кривбасса". Спойлер: ненадолго. Все, что удалось выжать "Вересу" на этой волне определенного морального подъема - это несколько рикошетов в штрафной зоне соперника.

После этого "Кривбасс" снова укротил кожаного к своим ногам и практически в тренировочном режиме пытался комбинировать, никуда не спеша. Часто в концовке первой половины встречи можно было наблюдать как пара центрбеков Романчук - Стецьков переходила чужую половину поля.

Ничего не предвещало проблем команде Вернидуба, как на старте вторых 45 минут уже вышеупомянутый Романчук вернул интригу в это противостояние. Дахновский на скорости грамотно посадил своего визави на красную карточку. Теперь коллективы снова действовали в равных составах. Откровенно, слишком поверили в легкий успех игроки криворожан, расслабились и сами себе привезли лишнюю головную боль.

Далее уже игра по сути более-менее выровнялась и больше походила общим характером на сумбур от обеих сторон этого матча. Коуч хозяев пытался взбудоражить свою команду тройной заменой, изменив формацию, впрочем особых дивидендов впереди это не приносило от слова совсем.

В конце же поединка создавалось ощущение, что команды уснули. "Кривбассу" не было нужно бежать большими силами вперед, а "Верес" под жарой исчерпал свои физические возможности. А финальную точку в поединке поставил 11-метровый. Шарай пытаясь вынести мяч из своей штрафной влупив Кузыку по ноге. Арбитр встречи Балакин обратился за помощью к VAR и назначил пенальти. Ну а Стецьков переиграл с точки стража ворот ровенчан и снял все вопросы на счет победителя этой пары.

"Кривбасс" в полноги обеспечил себе результат и прервал свою трехматчевую проигрышную серию во всех турнирах. Команда же Шандрука продолжает иметь в своем активе после трех туров лишь один зачетный балл. Кроме удалений эта игра ничем не запомнится. Однозначно, проходной матч в контексте борьбы и качества футбола.

3-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 18-е августа

Ровно, арена "Авангард"

Голы: Аду 12, Стецьков 81 (пенальти)

"Верес": Кожухарь - Смиян, Вовченко, Гончаренко, Протасевич (Гакман 62) - Кучеров (Клец 76) - Дахновский (Луан 62), Сикейра, Степанюк (к) (Куция 62), Шарай - Гайдучик (Мрвалевич 72).

Запасные: Когут (в), Ющишин (в), Гакман, Клец, Куция, Луан, Мельник, Мрвалевич, Свитюха, Чечер.

Главный тренер - Олег Шандрук.

"Кривбасс": Клищук - Дибанго (Драмбаев 56), Стецьков, Романчук, Понедельник - Вакулко (к), Бизимана (Конате 56) - Лунев (Хомченовский 46), Соса, Кузык - Аду (Кожушко 65).

Запасные: Маханьков (в), Драмбаев, Задерака, Кожушко, Конате, Аморозо, Микитишин, Очевечи, По, Твердохлеб, Хомченовский.

Главный тренер - Юрий Вернидуб.

Предупреждения: Смеян 11, 28, Лунев 25, Гончаренко 44.

Удаления: Смиян 28, Романчук 51.

Арбитр - Николай Балакин.