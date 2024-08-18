Квасница забивает во втором матче подряд. Рух лидирует в игре с ЛНЗ

Нападающий "Руха" Илья Квасница вывел свою команду вперед в матче против "ЛНЗ". На 52-й минуте он забил первый гол в поединке.

Игрок обыграл полкоманды "ЛНЗ" и пробил в правый нижний угол, прямо под стойку.

Следите за результатами и ходом событий во всех поединках УПЛ в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.