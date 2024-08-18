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Квасница забивает во втором матче подряд. Рух лидирует в игре с ЛНЗ
Это произошло во втором тайме
ФК "Рух" / Автор невідомий
Нападающий "Руха" Илья Квасница вывел свою команду вперед в матче против "ЛНЗ". На 52-й минуте он забил первый гол в поединке.
Игрок обыграл полкоманды "ЛНЗ" и пробил в правый нижний угол, прямо под стойку.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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