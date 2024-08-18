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Счет уже равный. Тиль забил в ворота Руха
Интересная концовка матча ожидается в Черкассах
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Полузащитник "ЛНЗ" Оливье Тиль сравнял счет в матче против "Руха" в рамках 3-го тура УПЛ.
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