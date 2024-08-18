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Камбэк. Пасич выводит ЛНЗ вперед
Руху нужно собраться
fc-lnz.com
Черкасский "ЛНЗ" уже ведет в счете в матче против "Руха". Это поединок 3-го тура УПЛ.
На 82-й минуте полузащитник черкасцев Геннадий Пасич точно пробил в правый дальний угол ворот.
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