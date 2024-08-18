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Кривбасс приближается к победе. Стецков реализовал пенальти

Премьер-лига
Обновлено

В игре уже 2 удаления

Кривбасс приближается к победе. Стецков реализовал пенальти

Фото пресслужби ФК "Кривбас"

Новина українською

В Ровно проходит матч 3-го тура УПЛ "Верес" - "Кривбасс". После первого тайма лидировали гости благодаря голу Аду.

На 81-й минуте "Кривбасс" удвоил преимущество с помощью пенальти. Тимур Стецьков его реализовал и сделал счет 2:0 в пользу его команды.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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