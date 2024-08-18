Премьер-лига
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Очередное поражение дебютанта? Левый Берег – Шахтер: стартовые составы на матч
Настоящее испытание для хозяев
Фото: Шахтар
Виталий Первак и Марино Пушич определились со списком игроков, которые выйдут на поле с первых минут:
- Левый Берег: Механив (В) – Соколов, Якымив, Самар, Дударенко – Дедух, Банада – Синица, Спиваков (К), Когут – Сухоручко
- Запасные: Астахов, Галас, Косовский, Литовченко, Непейпиев, Семенов, Сташкив, Сидней, Фастов, Шаповал
- Шахтер: Ризнык – Конопля, Бондар, Франьич, Азаров – Крыськив, Бондаренко, Судаков – Педриньйо, Кевин, Сикан
- Запасные: Фесюн, Грам, Степаненко, Эгиналду, Винисиус, Глущенко, Невертон, Твердовский, Педриньйо, Траоре, Фарина
Матч начнется в 18.00. UA-футбол проведет
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