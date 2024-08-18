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Очередное поражение дебютанта? Левый Берег – Шахтер: стартовые составы на матч

Премьер-лига

Настоящее испытание для хозяев

Очередное поражение дебютанта? Левый Берег – Шахтер: стартовые составы на матч

Фото: Шахтар

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Виталий Первак и Марино Пушич определились со списком игроков, которые выйдут на поле с первых минут:

  • Левый Берег: Механив (В) – Соколов, Якымив, Самар, Дударенко – Дедух, Банада – Синица, Спиваков (К), Когут – Сухоручко
  • Запасные: Астахов, Галас, Косовский, Литовченко, Непейпиев, Семенов, Сташкив, Сидней, Фастов, Шаповал
  • Шахтер: Ризнык – Конопля, Бондар, Франьич, Азаров – Крыськив, Бондаренко, Судаков – Педриньйо, Кевин, Сикан
  • Запасные: Фесюн, Грам, Степаненко, Эгиналду, Винисиус, Глущенко, Невертон, Твердовский, Педриньйо, Траоре, Фарина

Матч начнется в 18.00. UA-футбол проведет текстовую трансляцию встречи.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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