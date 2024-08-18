Премьер-лига
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Масная точка. Яшари подтверждает победу ЛНЗ голом с пенальти
Добили львовян
Фото: ФК ЛНЗ
В матче 3-го тура УПЛ "ЛНЗ" - "Рух" забит четвертый гол. На последних секундах хозяева реализовали пенальти.
Одиннадцатиметровый удар на 90+8 минуте реализовал Яшари. Он великолепно пробил в направлении правой девятки ворот.
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