Масная точка. Яшари подтверждает победу ЛНЗ голом с пенальти

В матче 3-го тура УПЛ "ЛНЗ" - "Рух" забит четвертый гол. На последних секундах хозяева реализовали пенальти.

Одиннадцатиметровый удар на 90+8 минуте реализовал Яшари. Он великолепно пробил в направлении правой девятки ворот.

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