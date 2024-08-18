Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2

"Заря" начинала третий тур УПЛ в статусе лидера чемпионата. Но не выдержала давления. В матче против "Александрии" "Заря" проиграла, отдав лидерство сопернику. Произошла такая себе "смена вахты".

Как именно развивались события на поле – видела и фиксировала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея – ниже.

Фотогалерея