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Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2
Александрия отобрала лидерство у Зари
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
"Заря" начинала третий тур УПЛ в статусе лидера чемпионата. Но не выдержала давления. В матче против "Александрии" "Заря" проиграла, отдав лидерство сопернику. Произошла такая себе "смена вахты".
Как именно развивались события на поле – видела и фиксировала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея – ниже.
Фотогалерея
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