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Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2

Премьер-лига

Александрия отобрала лидерство у Зари

Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

"Заря" начинала третий тур УПЛ в статусе лидера чемпионата. Но не выдержала давления. В матче против "Александрии" "Заря" проиграла, отдав лидерство сопернику. Произошла такая себе "смена вахты".

Как именно развивались события на поле – видела и фиксировала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея – ниже.

Фотогалерея

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ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 1Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 2Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 3Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 4Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 5Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 6Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 7Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 8Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 9Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 10Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 1Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 2Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 3Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 4Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 5Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 6Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 7Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 8Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 9Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 10Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 1Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 2Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 3Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 4Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 5Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 6Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 7Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 8Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 9Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 10Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 1Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 2Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 3Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 4Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 5Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 6Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 7Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 8Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 9Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 10Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 1Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 2Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 3Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 4Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 5Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 6Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 7Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 8Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 9Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 10Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 1Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 2Смена вахты. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 1:2 - фото 3
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