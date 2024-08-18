Эффектный камбэк от черкасской команды. ЛНЗ – Рух 3:1. Обзор матча и видео голов

Первый тайм встречи завершился без взятия ворот. Вскоре после перерыва гости вышли вперед, но в ответ получили 3 мяча. Мухаррем Яшари внес главный вклад в викторию – на его счету гол+пас.

Хозяева существенно преобладали во владении (64%), а 8 из 9 ударов "фиалок" попали в створ. Если бы не 5 сэйвов 20-летнего Дмитрия Ледвия, то счет мог стать разгромным.

Черкасский клуб стал шестым участником УПЛ, у которого 6 баллов на сегодняшний день. В следующем туре "фиолетовые" будут принимать "Карпаты". У львовян пока еще 3 пункта, а 25 августа они проведут первый домашний поединок сезона против "Зари".

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Смотрите обзор матча 3-го тура УПЛ 2024/25

Черкассы. Центральный стадион

ЛНЗ – Рух 3:1

Голы: Тиль, 73, Пасич, 82, Яшари, 90+6 (п) – Квасница, 51