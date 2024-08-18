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Горняки наконец-то открывают счет. Гол в активе Сикана

Премьер-лига
Обновлено

Шахтер долго не мог выйти вперед

Горняки наконец-то открывают счет. Гол в активе Сикана

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

Новина українською

Первый тайм завершился без голов, а "оранжево-черные" нанесли лишь 2 удара в створ. Как и неделю назад, после перерыва донецкая команда заиграла гораздо активнее.

На 63-й минуте Даниил Сикан сделал счет 1:0, воспользовавшись ассистом Педринью. Форвард уже отмечался на старте сезона в ворота "Ворсклы". Для него это уже 27-й мяч в УПЛ.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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