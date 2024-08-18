Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Горняки наконец-то открывают счет. Гол в активе Сикана
Шахтер долго не мог выйти вперед
Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий
Первый тайм завершился без голов, а "оранжево-черные" нанесли лишь 2 удара в створ. Как и неделю назад, после перерыва донецкая команда заиграла гораздо активнее.
На 63-й минуте Даниил Сикан сделал счет 1:0, воспользовавшись ассистом Педринью. Форвард уже отмечался на старте сезона в ворота "Ворсклы". Для него это уже 27-й мяч в УПЛ.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Левый Берег - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Реал тренировался с двумя украинскими голкиперами: Волошин присоединился к Лунину - ВИДЕО
- Марлон расторг свой контракт с Шахтером
- Кривбасс в ЕК, Челси против Сити. Расписание футбола на 12 – 18 августа
- Известно, попал ли Мудрик в стартовый состав Челси на матч против Манчестер Сити
- Динамо не сможет рассчитывать на форварда Матвея Пономаренко перед матчем с Зальцбургом в Лиге чемпионов
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн