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У горняков снова проблемы с реализацией. Левый Берег – Шахтер 0:1. Обзор матча и видео гола
Дебютант УПЛ сыграл достойно
Фото: ФК Шахтар
Киевляне практически 1,5 тайма удерживали ворота сухими. До перерыва "оранжево-черные" редко угрожали воротам соперника (5 ударов, 2 в створ).
Во второй половине встречи фаворит уже пробил 12 раз, а владение довел до показателя 73%. Стоит добавить, что половина ударов "Шахтера" пролетела мимо ворот. Также неплохо действовал кипер хозяев Максим Механив (4 сейва).
Подопечные Пушича присоединились к шести командам, набравшим 6 очков. В ближайшую субботу донецкий коллектив будет играть против "Александрии". У столичного клуба 0 баллов, 0 голов. 26 августа аутсайдер будет принимать "Черноморец".
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Смотрите обзор матча 3-го тура УПЛ 2024/25
Киев. Арена Левый Берег
Гол: Сикан, 63
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