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Судаков впервые вывел Шахтер с капитанской повязкой на официальный матч
Игра получилась тяжелой
Фото - Шахтар
Капитанский дебют Георгия сопровождался непростой борьбой с аутсайдером УПЛ. Для 21-летнего полузащитника это был 104-й поединок в футболке "оранжево-черных" и 75-й в элитном дивизионе.
На старте сезона Судаков отыграл 3 полных поединка в украинском первенстве и забил 1 мяч в ворота "Ворсклы" (5:0).
Недавно игрок национальной сборной заявлял, что мечтает выступать в АПЛ. Также в прошлом месяце он намекнул на желание покинуть клуб. Георгий сделал репост рейтинга футболистов до 23-х лет, которые готовы к топ-лигам Европы и добавил композицию Океана Эльзы "Відпусти".
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