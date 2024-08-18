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Судаков впервые вывел Шахтер с капитанской повязкой на официальный матч

Премьер-лига
Обновлено

Игра получилась тяжелой

Судаков впервые вывел Шахтер с капитанской повязкой на официальный матч

Фото - Шахтар

Новина українською

Капитанский дебют Георгия сопровождался непростой борьбой с аутсайдером УПЛ. Для 21-летнего полузащитника это был 104-й поединок в футболке "оранжево-черных" и 75-й в элитном дивизионе.

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На старте сезона Судаков отыграл 3 полных поединка в украинском первенстве и забил 1 мяч в ворота "Ворсклы" (5:0).

Недавно игрок национальной сборной заявлял, что мечтает выступать в АПЛ. Также в прошлом месяце он намекнул на желание покинуть клуб. Георгий сделал репост рейтинга футболистов до 23-х лет, которые готовы к топ-лигам Европы и добавил композицию Океана Эльзы "Відпусти".

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Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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aleks68
18.08.2024 в 20:59
с таким отношением к своей игре жора будешь играть в шахтёре до пенсии.о клубе из европы можешь только мечтать.
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Комментарии 1
aleks68
18.08.2024 в 20:59
с таким отношением к своей игре жора будешь играть в шахтёре до пенсии.о клубе из европы можешь только мечтать.
Ответить
0
0

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