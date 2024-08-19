Результативная связка Динамо, фланги Черноморца и ЛНЗ, оборонительная линия Ингульца. Символическая сборная 3-го тура УПЛ

Украинские клубы успешно провели 3-й тур родной УПЛ сезона 2024/25. Очередной тур прошел в три игровых дня.

Сенсаций в этот уик-энд не было, однако прежде всего наши команды продемонстрировали свою неуступчивость. Это, в частности, касается "Ингульца", который добыл ничью в гостевом матче с житомирским "Полесьем" и первой победы Александра Бабича во главе одесского "Черноморца".

Также, свой статус-кво в достаточно спокойном режиме доказали призеры прошлой кампании. Здесь речь о донецком "Шахтере", киевском "Динамо" и криворожском "Кривбассе".

В этом туре своими перформансами прежде всего запомнились фланговые игроки, поэтому исходя из результатов и игровых показателей, в сборную 3-го тура чемпионата Украины вошли следующие футболисты:

Вратарь: Алексей Паламарчук ("Ингулец")

В первом тайме матча с "Полесьем" Имада Ашура работы у 33-летнего голкипера было немного. Впрочем, Алексей полностью раскрылся во второй половине встречи с "волками", совершив сразу 6 сейвов. Паламарчук отлично выбирал позицию и чудом спас свою команду после удара Крушинского на добивании в начале вторых 45 минут.

Центральный защитник: Владимир Виливальд ("Ингулец")

Центрбек "Ингульца", откровенно, неудачно сыграл в эпизоде с пропущенным голом в исполнении Назаренко. Тем не менее, в итоге именно гол 19-летнего защитника после подачи с углового и принес ничью для команды из села Петрово. Примечательно, что это был единственный удар подопечных Василия Кобина в створ ворот за весь матч против "волков"!

Центральный защитник: Тимур Стецков ("Кривбасс")

Монолитная игра от Тимура в Ровно на арене "Авангард". Стецьков, в отличие от своего партнера по центру обороны, не проваливался, грамотно сбивал темп и хорошо держал структуру. Кроме того, гол центрбека криворожан с пенальти поставил финальную точку в противостоянии с "Вересом" Олега Шандрука.

Левый защитник: Геннадий Пасич (ЛНЗ)

Да, по сути, Геннадий номинально действовал на правом фланге и тяготел к атаке. Однако, Пасич в лучших традициях фулбека выжег не только весь свой фланг, но и часто ротировался и подчищал за партнерами на противоположном фланге. Представитель черкасского коллектива успевал буквально всюду, что вылилось еще и в забитый мяч в конце встречи с львовским "Рухом".

Правый защитник: Кирилл Попов ("Черноморец")

Здесь история очень похожа на вышеупомянутого Пасича. Только игрок "моряков" работал лишь в своей зоне ответственности и не переходил на другой край поля. В схеме Кирилл больше выступал как правый атакующий полузащитник, но и не чурался отрабатывать в обороне. Именно ассист Попова на Хобленко помог одесситам победить его бывшую команду - ковалевский "Колос". К тому же, футболист "Черноморца" часто включался в отбор и выгрызал мячи.

Центральный полузащитник: Александр Пихаленок ("Динамо")

Александр продолжает творить на поле за свой новый клуб. В игре против львовьских "Карпат" хавбек динамовцев решился на дальний выстрел из-за пределов штрафной и красивым ударом сравнял счет. В общем, Пихаленок сыграл против "львов" на своем высоком уровне и был очень активным в позиционных атаках столичного коллектива.

Центральный полузащитник: Кирилл Ковалец ("Александрия")

В матче против луганской "Зари" Кирилл направлял партнеров по "Александрии" и руководил игрой своей команды в центре поля. А на экваторе первого тайма капитан и лидер "горожан" принял нетривиальное решение и отличился со штрафного удара, пробив под стенкой из защитников соперника.

Левый вингер: Александр Назаренко ("Полесье")

В игре с "Ингульцом" комбинационная игра у подопечных Имада Ашура, откровенно, не клеилась. Поэтому, на первый план выходили индивидуальные действия отдельных футболистов. Одним из таких как раз был наш герой. По сути и по факту наибольшая угроза в составе житомирян поступала именно от Назаренко. Александр совершил классный забег в компенсированное к первому тайму время, обогнал двух игроков соперника и забил в раздевалку. Вингер "Полесья" мог оформить и дубль, но команду Кобина спасла перекладина.

Правый вингер: Педриньо ("Шахтер")

"Горняки" очень долго кружили вокруг штрафной зоны новичка украинского элитного дивизиона в лице "Левого Берега" и никак не могли довести атаку до результативного завершения. Тут на помощь действующему чемпиону и пришел бразилец. Педриньо прорвался по левому флангу и буквально выкатил на Сикана, тем самым принеся "Шахтеру" три очка в достаточно вязкой и закрытой игре.

Форвард: Владислав Ванат ("Динамо")

Очередной качественный матч от лучшего бомбардира прошлого первенства, и очередной забитый мяч. Ванат классно обыгрывался с партнерами по столичной команде и открывался в свободных зонах. Что и стало результатом его гола, который вывел "Динамо" в поединке с "Карпатами" вперед.

Форвард: Алексей Хобленко ("Черноморец")

Именно результативный удар Алексея принес Александру Бабичу первый триумф в официальных матчах после возвращения в одесский клуб. Более того, этот гол Хобленко стал и первым для "Черноморца" в этом сезоне, что помогло снять дополнительное психологическое напряжение с футболистов "моряков". В эпизоде со взятием ворот 30-летний нападающий на опыте разобрался с защитниками и голкипером "Колоса". В частности, Алексей хорошо на паузе обыграл Бурду и точно пробил в ближний угол.

Главный тренер: Александр Шовковский ("Динамо") / Руслан Ротань ("Александрия")

Оба наставника не продемонстрировали гениальных решений, но при этом грамотно реагировали заменами и изменениями темпа, что и позволило их подопечным довести свои поединки до положительного конца и добыть по три очка.

Запасные: Павел Исенко ("Ворскла"), Владислав Бабогло ("Карпаты"), Андерсон Джордан ("Заря"), Ибрахим Кане ("Ворскла"), Оливье Тилль (ЛНЗ), Борис Крушинский ("Полесье"), Иван Нестеренко ("Ворскла"), Беззера ("Александрия"), Андрей Ярмоленко ("Динамо"), Молло (ЛНЗ), Даниил Сикан ("Шахтер"), Принс Аду ("Кривбасс").