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Вернидуб: Мы много не реализовываем моментов на старте сезона. Возможно, это мастерство
Проблема Кривбасса
Фото: Верес
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал победу над "Вересом" (2:0) в 3-м туре УПЛ.
"Самое главное - победа. Очень волновался за эту игру, знал, что будет тяжело. Игра с "Динамо" продемонстрировала, что "Верес" может отбирать очки у фаворитов. Сейчас у нас есть три дня на восстановление. Завтра будем тренироваться еще в Ровно. А потом отправимся снова за границу на игру Лиги Конференций против "Бетиса". Мы уже очень много наездили в этом месяце. Но это для нас хорошая школа.
Мы много не реализовываем моментов на старте сезона. Возможно, это мастерство. Но у меня нет замечаний к команде. Ребята что могут - делают. У нас футболисты среднего и немножко выше среднего уровня. Мы стараемся разыгрывать мяч, играть в футбол и забивать. Пока забивать не очень удается. Сколько забили - столько и пропустили. Хочу, чтобы мы вместе и защищались, и атаковали. Самое главное - больше работать над собой и меньше ошибаться.
Девять матчей за двадцать восемь дней. Мы 22-го августа играем с "Бетисом", потом 25-го в Кривом Роге с "Ингульцом". Где Кошице, а где Кривой Рог. 26-го августа снова едем в Испанию. Потом возвращаемся и играем с "Шахтером" дома. Но мы сами выбрали этот путь и сетовать на что-то - не имеем права", - сказал тренер.
В четверг, 22-го августа, "Кривбасс" сыграет первый матч с "Бетисом" в квалификации Лиги конференций. Старт поединка - в 21:00.
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