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Пушич: Знали, что старт сезона будет сложным, соперники очень высокого уровня
Наставник Шахтера дал послематчевый комментарий
shakhtar.com
Марино Пушич поделился впечатлениями от поединка против "Левого Берега".
“Первая половина игры сложилась не совсем по нашему сценарию. Особенно когда ты играешь против соперника, который очень хорошо обороняется. Нам было трудно играть в тот стиль игры, который мы исповедуем. Но мы могли отстоять наши ворота сухими. Хотя можно было бы улучшить нашу игру в пас.
Это не самый высокий уровень игры, который мы можем демонстрировать, но мы проявили характер, желание, жажду к победе. Несмотря на неудачный первый тайм, мы заслужили победу".
"Франьич начал сегодняшнюю игру, потому что Матвиенко заболел. Нам пришлось изменить наш исходный вектор, который планировали. Он себя хорошо зарекомендовал. Азаров отыграл на очень хорошем уровне. К сожалению, ему пришлось покинуть игру немного быстрее. Сейчас я не могу сказать, что именно с ним произошло. Более чёткий итог обследования сможем дать завтра. Надеюсь, что ничего серьезного.
Знали, что старт сезона будет сложным, соперники очень высокого уровня. Но мы привыкли играть при подобных обстоятельствах. Мы хорошо себя зарекомендовали с точки зрения желания, концентрации, самоотдачи", – отметил специалист.
Сегодня тренеру "горняков" исполнилось 53 года.
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