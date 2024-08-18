Пушич: Знали, что старт сезона будет сложным, соперники очень высокого уровня

Марино Пушич поделился впечатлениями от поединка против "Левого Берега".

“Первая половина игры сложилась не совсем по нашему сценарию. Особенно когда ты играешь против соперника, который очень хорошо обороняется. Нам было трудно играть в тот стиль игры, который мы исповедуем. Но мы могли отстоять наши ворота сухими. Хотя можно было бы улучшить нашу игру в пас.

Это не самый высокий уровень игры, который мы можем демонстрировать, но мы проявили характер, желание, жажду к победе. Несмотря на неудачный первый тайм, мы заслужили победу".