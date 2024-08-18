  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пушич: Знали, что старт сезона будет сложным, соперники очень высокого уровня
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пушич: Знали, что старт сезона будет сложным, соперники очень высокого уровня

Премьер-лига

Наставник Шахтера дал послематчевый комментарий

Пушич: Знали, что старт сезона будет сложным, соперники очень высокого уровня

shakhtar.com

Новина українською

Марино Пушич поделился впечатлениями от поединка против "Левого Берега".

“Первая половина игры сложилась не совсем по нашему сценарию. Особенно когда ты играешь против соперника, который очень хорошо обороняется. Нам было трудно играть в тот стиль игры, который мы исповедуем. Но мы могли отстоять наши ворота сухими. Хотя можно было бы улучшить нашу игру в пас.

Это не самый высокий уровень игры, который мы можем демонстрировать, но мы проявили характер, желание, жажду к победе. Несмотря на неудачный первый тайм, мы заслужили победу".

Читайте такжеПушич: То, что я вижу в Шахтере - это гордая семья

"Франьич начал сегодняшнюю игру, потому что Матвиенко заболел. Нам пришлось изменить наш исходный вектор, который планировали. Он себя хорошо зарекомендовал. Азаров отыграл на очень хорошем уровне. К сожалению, ему пришлось покинуть игру немного быстрее. Сейчас я не могу сказать, что именно с ним произошло. Более чёткий итог обследования сможем дать завтра. Надеюсь, что ничего серьезного.

Знали, что старт сезона будет сложным, соперники очень высокого уровня. Но мы привыкли играть при подобных обстоятельствах. Мы хорошо себя зарекомендовали с точки зрения желания, концентрации, самоотдачи", – отметил специалист.

Сегодня тренеру "горняков" исполнилось 53 года.

По теме
yellow-arrow
Кривбасс интересуется Дахновским - источник
yellow-arrow
Шахтер дожимает новичка, ЛНЗ и Кривбасс побеждают. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
yellow-arrow
Первак: Левый Берег будет страдать, но должны что-то выжать из этих страданий
Шахтер (Донецк) Марино Пушич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости