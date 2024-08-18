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Первак: Левый Берег будет страдать, но должны что-то выжать из этих страданий
Наставник дебютанта УПЛ сохраняет оптимизм
fclb.com.ua
Виталий Первак прокомментировал третье поражение на старте чемпионата.
"Поздравляю "Шахтер" с заслуженной победой. Надо поблагодарить Бога и наших футболистов, что мы в напряжении держали игру до самого конца. А то, что у нас немного не получилось – это уже рабочие моменты.
Как говорил один эксперт в вашей студии, (УПЛ ТБ – прим.) "Левый Берег" будет страдать. Так я и сказал футболистам: будем мы страдать, но должны что-то вытеснить из этих страданий. Сегодня не вышло. Мы знаем, что мы делаем и все будет хорошо".
"У меня претензий нет по судейству. Мы им доверяем, потому что они могут ошибиться раз, а затем ставят себе отметки в своей работе.
Пока не можем забить. Чтобы забить, нужно бить по воротам. Пока что не выходит. Будем все делать для того, чтобы в следующих играх хотя бы начали забивать.
Провели переговоры с Будковским, взяли время на размышления. А по другим футболистам пока не могу сказать”, – рассказал тренер.
Отметим, что 15 августа Виталий Первак отпраздновал 54-й день рождения, а его коллеге из "Шахтера" сегодня исполнилось 53.
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