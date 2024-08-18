Шандрук: Чтобы отыгрываться - нужно создавать и забивать. А мы слабо сыграли в атаке сегодня

Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук провел анализ выступления его команды в матче 3-го тура УПЛ с "Кривбассом". Ровенчане уступили на своем поле со счетом 0:2.

"Каждая мелочь, каждый эпизод - они влияют на игру. Быстрый гол и сразу удаление - влияют тем более. Но это только наша вина. И в эпизоде с удалением, и во время пропущенного гола - мы не доиграли эпизоды. Это были грубые ошибки. Нужно просматривать видео, чтобы сделать более корректный анализ.

После удаления мы перестроились в 4-4-1. Попросили Николая Гайдучика играть на позиции Владислава Шарая, а тот сел ниже вместо удаленного Максима Смияна. Решили не делать замены сразу, чтобы не терять возможность больше влиять на игру во втором тайме. Команда справлялась. Особых моментов даже в большинстве до перерыва у "Кривбасса" не было. Был план потерпеть и перестроиться на 4-3-2 после перерыва. Мы это и сделали.

У соперников тоже удалили одного игрока. Но, к сожалению, уже в равных составах мы не были достаточно эффективными в финальной трети поля. Чтобы отыгрываться - нужно создавать и забивать. А мы слабо сыграли в атаке сегодня. Был буквально один момент, возможно два. Да, удаление тоже повлияло на физическое состояние. Мы с двадцать восьмой до пятьдесят второй минуты играли в меньшинстве. На жаре. Больше затратили сил и энергии.

С завтрашнего дня нужно работать еще больше и настраиваться на следующую игру. Сейчас мы будем играть через три дня на четвертый. Но для нас каждый матч важен. Это нормальный график. Поэтому, не вижу здесь проблемы. Относительно возможной ротации - будем смотреть на функциональное состояние каждого футболиста. Конечно, изменения будут. Но насколько серьезные - определит тренировочный процесс.

Евгений Морозко и Евгений Шевченко - продолжают восстанавливаться. Но пока они не работают с основной группой.

Относительно Гио Куции и Луана - им однозначно еще нужно время. Гиорги дольше работает с нами, но он тоже не прошел полноценные сборы с командой. Он только привыкает к нашей модели игры. Луан - тем более. Но мы даем им обоим игровое время в официальных матчах. Потому что у нас нет времени для длительной адаптации и привыкания", - сказал Шандрук.