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Кривбасс интересуется Дахновским - источник
Изучают футболиста Вереса
Фото: НК "Верес"
По информации #FCVR57, "Кривбасс" интересуется игроком "Вереса" Виталием Дахновским.
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Сообщается, что скаут криворожского клуба присутствовал на матче "Верес" - "Кривбасс" (0:2) в Ровно, где следил за игрой Дахновского.
В сезоне 2023/24 футболист провел за ровенский клуб 21 матч, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
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Источник:#FCVR57
Опубликовал: Виктор Иванчук
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