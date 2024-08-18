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Кривбасс интересуется Дахновским - источник

Премьер-лига

Изучают футболиста Вереса

Кривбасс интересуется Дахновским - источник

Фото: НК "Верес"

Новина українською

По информации #FCVR57, "Кривбасс" интересуется игроком "Вереса" Виталием Дахновским.

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Сообщается, что скаут криворожского клуба присутствовал на матче "Верес" - "Кривбасс" (0:2) в Ровно, где следил за игрой Дахновского.

В сезоне 2023/24 футболист провел за ровенский клуб 21 матч, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Кривбасс (Кривой Рог) Верес (Ровно) Виталий Дахновский
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Источник:
#FCVR57
Опубликовал: Виктор Иванчук
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