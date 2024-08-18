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Сикан: Соперник плотно играл в обороне, не давал разбежаться. Хотел бы извиниться перед игроками Левого Берега

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Сикан: Соперник плотно играл в обороне, не давал разбежаться. Хотел бы извиниться перед игроками Левого Берега

ФК Шахтар

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Даниил Сикан выступил во флеш-зоне УПЛ.ТБ.

“В первую очередь хотел бы извиниться перед игроками “Левого Берега” за свое празднование гола. Немного эмоционально. Мы все профессионалы и понимаем, за что мы играем, и так себя вести нельзя.

Соперник был очень трудным, особенно в 1-м тайме. Мы ничего особенного такого не сделали. Во втором уже больше начали прогрессировать в атаке и в обороне, и появились некоторые моменты".

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"Соперник сильно удивил тем, как они плотно играли на ноге, плотно играли в обороне, не давали разбежаться, не было таких зон. Нет такого прямо удовольствия, потому что все понимают, как мы сыграли и как мы можем играть. Мы хотим только прогрессировать, но уже второй матч подряд мы прогрессируем очень мало. 3 очка есть. Мы все это понимаем, что от нас хотят, что от нас требует тренер”, – сказал нападающий.

Даниил забил единственный гол во встрече на 63-й минуте.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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