Сикан: Соперник плотно играл в обороне, не давал разбежаться. Хотел бы извиниться перед игроками Левого Берега

Даниил Сикан выступил во флеш-зоне УПЛ.ТБ.

“В первую очередь хотел бы извиниться перед игроками “Левого Берега” за свое празднование гола. Немного эмоционально. Мы все профессионалы и понимаем, за что мы играем, и так себя вести нельзя.

Соперник был очень трудным, особенно в 1-м тайме. Мы ничего особенного такого не сделали. Во втором уже больше начали прогрессировать в атаке и в обороне, и появились некоторые моменты".